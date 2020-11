Canción Del Día: Nena Daconte nos habla de ‘Hojas secas’ y de su inspiración en Kygo

Nena Daconte ha sorprendido estos días lanzando una canción de la nada que ha mostrado una dirección nueva en su sonido. ‘Hojas secas’ habla del «desamor, del paso del tiempo y de cómo éste va haciendo mella en nuestra ilusión» e incorpora arreglos propios del electro-pop y el indie-rock. Es nuestra «Canción Del Día».

‘Hojas secas’ utiliza la imagen de unas hojas otoñales, marchitas, para hablarnos de una mirada en la que ya no existe el amor. Uno de los versos dice: «Hoy se han llenado tus ojos de hojas secas, las cosas de la vida y del amor / Si te hago tanto daño nos marchamos / Que se vaya borrando la ansiedad / Que brillen otra vez tus ojos negros» para clamar más adelante: «Tú te niegas a aceptar la realidad / Y es que hace tiempo que te estoy mintiendo». El estribillo habla de un escenario en el que reina la mentira, tanto ajena como autoimpuesta: «Fingir que no me ves / Fingir que no nos vemos / Cerrar la posibilidad de que alguien nuevo venga a nuestra vida y nos haga soñar».

Compuesta antes del confinamiento y producida por Paco Salazar en Madrid, ‘Hojas secas’ emociona especialmente cuando alza el vuelo en el estribillo, más guitarrero, pero curiosamente está inspirada en la música de Kygo, explica Mai Meneses a JENESAISPOP. En concreto, la artista se ha inspirado en ‘For What It’s Worth’, el tema que cerraba el disco de 2016 del productor noruego, ‘Cloud Nine‘, y que contaba con la participación de Angus y Julia Stone. «A partir de esta canción fui investigando estos sonidos que tienen una parte más acústica pero lo mezclan con música dance y electrónica y me pareció muy interesante». El resultado es una preciosa composición que no puede ser más suis generis a pesar de admitir nuevas influencias.

‘Hojas secas’ es una de varias canciones que Meneses ha compuesto a lo largo del año. Asegura la cantante que el confinamiento la ha hecho conectar de nuevo con su inspiración: «La época del confinamiento ha hecho que me inspirara un montón y que volviera a salir la necesidad de explicar cosas, de cantar, de disfrutar de la música», indica. «Cada uno hemos encontrado nuestro hobbie, nuestra pasión, porque teníamos todo el día para nosotros mismos. Mai señala que se ha sentido particularmente inspirada «por todos esos artistas que componían en las redes sociales y compartían su talento de una manera muy natural y cercana».

Entre los proyectos que ocupan a Mai actualmente, la autora de ‘Tenía tanto que darte’ se encuentra trabajando con un cantante cuya identidad prefiere mantener en secreto. Cabe esperar por parte una colaboración de Nena Daconte en los próximos meses, que quizá sorprenda tanto como este nuevo single.