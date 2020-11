Miley Cyrus hace «detox» del pasado sin dejar de sonar a Hannah Montana en ‘WTF Do I Know’

Miley Cyrus publica hoy su nuevo disco, ‘Plastic Hearts’. El exitazo en Europa de ‘Midnight Sky’ ha allanado el terreno para el lanzamiento de este álbum que pone en una batidora los sonidos que han influenciado a la cantante esta vez, que va del glam de los 70 al pop-rock de los 80 pasando por las guitarras adolescentes que triunfaban a principios de siglo. Stevie Nicks, Joan Jett y Billy Idol, pero también Dua Lipa y Angel Olsen, asoman entre las colaboraciones o en los créditos de ‘Plastic Hearts’ para agregar color a este trabajo que mete en una batidora los sonidos de Fleetwood Mac, Pretenders, Europe, KISS o The Veronicas, entre otros. Pronto, nuestra reseña de este disco que ya puedes comentar en nuestros foros.

Entre los temas de ‘Plastic Hearts’ que más están gustando de primeras entre los oyentes se encuentra el baladón ochentero de ‘Angels Like You’, el que se está potenciando en las playlists; el artefacto kitsch-glam de ‘Night Crawling’ con Billy Idol o el cruce «entre Britney Spears y Nine Inch Nails» de ‘Gimme I What I Want’. Otro de los cortes a destacar es el que abre el largo, un ‘WTF Do I Know’ de gran título que puedes escuchar en nuestra playlist de novedades actualizada y es hoy es nuestra «Canción Del Día». No por nada sirve de introducción a ‘Plastic Hearts’, pues es un balazo pop-rock de menos de 3 minutos en el que Miley deja clara sus intenciones: ella nunca dejará de ser quien es aunque intentes cambiarla, y aunque eso signifique que ya «no la pongas en tu estación de radio».

‘WTF Do I Know’ inicia la secuencia de ‘Plastic Hearts’ llevándonos a las guitarras de Hannah Montana. Es a todas luces una versión madura, ensuciada, de ese sonido de pop-rock energizado que triunfaba allá por 2005 de la mano de Kelly Clarkson, Ashley Simpson o la mencionada Avril pero con ecos muy obvios también a las bandas de garage rock medio comerciales que lo petaban entonces, como The Vines, The Hives o los Jet de ‘Are You Gonna Be My Girl?’. Miley recurre a este sonido para dejar claro que ha pasado página de Liam Hemsworth y para dejar un estribillazo en el que clama: «yo qué coño sé, estoy sola, supongo que no pude ser la heroína de alguien, tú quieres una disculpa, pero yo no te la voy a dar, tuve que dejarte en tu miseria, así que dime: ¿soy mala por haberte superado y ni siquiera echarte de menos?».

Si alguna vez hemos sospechado de los cambios de identidad de Miley, no se da el caso en ‘Plastic Hearts’. A Miley, el rol de rockera le sienta como un guante y ‘WTF Do I Know’ lo demuestra: su voz está hecha para bramar entre guitarrazos como los de esta composición -entre cuyos autores encontramos a Louis Bell y a Ryan Tedder- y si algo ha demostrado Miley en todos los años que ha estado en el ojo del huracán es que no va a pedir perdón a nadie por hacer lo quiera hacer. Un espíritu puramente rock ‘n roll el que desprende ‘WTF Do I Know’ y que también es perceptible en una letra que incluye rimas como «no quiero tener otra conversación, estoy vertiendo en una botella toda mi frustración» o «intento ver las estrellas a través de la contaminación, crees que soy el problema pero soy la solución». En ‘WTF Do I Know’, Miley hace un «detox» del pasado, vuelve a cambiar de piel y suena más cómoda que nunca.