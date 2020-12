Texas y Wu-Tang Clan vuelven a decirse «hola» en su contagioso nuevo single

El año 1997 fue el mejor en la carrera de Texas pues consiguieron que todo el mundo se olvidara durante meses de la sombra de ‘I Don’t Want A Lover’ gracias a la renovación de su sonido que supuso el excelente ‘White On Blonde’, 5 veces platino en Reino Unido. En la cresta de la ola, hicieron un remix de la canción principal de aquel álbum, ’Say What You Want’, junto a Wu-Tang Clan. No ocurrió nada realmente con el tema en Estados Unidos, pero se lo pasaron muy bien en la ceremonia de los Brits de 1998 interpretando el remix juntos.

Ese es el punto de partida del single y el vídeo nuevo que se estrena hoy y que es muy parecido a los referidos tiempos en cuanto a ambición. De un lado, la influencia del hip hop y de la música negra, tan importante para Sharleen Spiteri, una verdadera obsesa de Marvin Gaye y de la Motown. De otro, la melodía, más tarareable que nunca y cercana a otro de los hits de Texas a finales de los años 90, ‘Summer Son’. El vídeo, con varios momentos muy divertidos y el protagonismo del actor británico Kaddem Ramsay (‘Top Boy’, ‘Small Axe’), contribuye a que este ‘Hi’ sea nuestra “Canción del Día” de hoy.

Entre las referencias explícitas del tema están las guitarras de la canción, inspiradas en Ennio Morricone según la nota de prensa, mientras los miembros del colectivo RZA y Ghostface Killah rapean encima de todo ello. ‘Hi’ es el primer adelanto del nuevo álbum de Texas, que se espera para 2021 tras el pequeño “comeback” que supuso ‘Jump On Board’. La gira de 30 aniversario de la banda, con varias fechas en España, uno de los países que más les ha mimado, se aplazó al otoño del año que viene. Puedes consultar las nuevas citas aquí.