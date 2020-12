Britney Spears estrena la balada ‘Swimming in the Stars’

Britney Spears ha querido que la etapa de ‘Glory’ dure cuatro años: el 4 de diciembre llega a las tiendas una reedición en doble vinilo de su último disco de estudio que incluye dos temas antes inéditos y varios remixes del bonus track ‘Mood Ring’. Estos temas inéditos son el anunciado ‘Swimming in the Stars’ y ‘Matches’, una colaboración con Backstreet Boys.

‘Swimming in the Stars’ puede escucharse desde hoy 2 de diciembre, día en que Britney cumple 39 años. Es un medio tiempo atmosférico producido por Matthew Koma (Zedd, The Knocks, su esposa Hilary Duff), con las voces muy procesadas, que entraría en el grupo de canciones más ensoñadoras de la artista, como ‘Touch of My Hand’, ‘Heaven on Earth’, ‘Unusual You’, ‘Trip to Your Heart’ o ‘Invitation’. Aunque en este caso, Britney nos ofrece un estribillo explosivo, en el estilo de una balada de Beyoncé o Kelly Clarkson. ‘Matches’ podrá escucharse el viernes.



El universo Britney Spears ha dado noticias de lo más random en este último año. Primero, ‘Glory’ era reeditado en las plataformas de streaming con su portada original fotografiada por David LaChapelle (la sesión y el videoclip original de ‘Make Me…’, también dirigido por LaChapelle, eran descartados misteriosamente), y después el bonus track ‘Mood Ring’, exclusivo de Japón y muy querido entre sus seguidores, era añadido a su secuencia. Y ahora llega este vinilo.

Britney sigue retirada de la música debido a los problemas legales que la enfrentan a su padre desde hace más de una década, relacionados con la tutela que este ejerce sobre ella. La preocupación por el estado de salud de Britney es tal que, este año, el movimiento #FreeBritney ha crecido hasta el punto de haber traspasado las redes para llegar hasta medios generalistas, y la artista se ha visto obligada a publicar un vídeo de Instagram en el que confirma que se encuentra bien y que de hecho vive el «momento más feliz de su vida». Más adelante trascendía que un juzgado de California rechazaba suspender la custodia de Britney que tiene su padre, y el abogado de ella declaraba, según The Hollywood Reporter: «mi cliente ha informado de que tiene miedo de su padre. No volverá a actuar si está a cargo de su padre».