CDD: ‘Come Back to Me’ es una de las razones por las que Teyana Taylor no debería retirarse

Teyana Taylor ha aprovechado la publicación de los datos de escucha anuales de Spotify Wrapped, que tanto han dado que hablar estos últimos días, exactamente como sucedía el año pasado, para anunciar que ha decidido retirarse de la música. O al menos, de esta última etapa de su carrera.

En un texto publicado en Instagram, la artista agradece a sus seguidores el apoyo, pero comparte duras palabras sobre el trato que ha recibido por parte de la industria: dice que se ha sentido «infravalorada» e «ignorada» pues, por ejemplo, su último disco no ha sido nominado en los Grammys; y lamenta haber simplemente «recibido migajas» de una industria cuya «maquinaria» no le ha dedo el «empujón» comercial del que sí han gozado otros. A continuación, Teyana escribe: «me retiro de este capítulo de la historia de mi vida con la tranquilidad de saber que todo el amor que he volcado en mi trabajo es apreciado», e indica que «cuando una puerta se cierra, otra se abre».

Una de las voces más impresionantes del R&B actual, Teyana se ha quitado la espinilla de su pésima experiencia con Kanye West de hace dos años -materializada no obstante en un álbum estupendo– publicando este verano ‘THE ALBUM’, el que considera el disco más importante de su carrera. ‘THE ALBUM’ es un trabajo largo, casi inabarcable para el oyente casual, pero extremadamente inmersivo y mimado en su aproximación a los sonidos más atmosféricos, envolventes y sensuales del género. Lleno de homenajes a artistas que la han inspirado, ‘THE ALBUM’ se abre con una de sus mejores pistas, titulada -no en vano- como el clásico de Janet Jackson, ‘Come Back to Me’.

‘Come Back to Me’ es una de las composiciones de ‘THE ALBUM’ que más se asimilan a lo ofrecido por la artista en su disco anterior, lo que significa que está basada en el sample de una vieja canción de soul, en su caso no tan vieja: ‘You Don’t Know My Name’ de Alicia Keys es la grabación sampleada en ‘Come Back to Me’ según Genius, si bien cabe recordar que esta ya se basaba en el sample de una canción más antigua, ‘Let Me Prove My Love to You’ de The Main Ingredient, editada en 1975. Kanye puede haber estado involucrado en ‘Come Back to Me’, como apunta un post de Reddit publicado hace un año que daba cuenta de la filtración de esta canción, sin embargo, el rapero no aparece en los créditos oficiales disponibles en Spotify.

En cualquier caso, ‘Come Back to Me’ es una grabación de las que merecen una nominación al Grammy, una verdadera maravilla de R&B contemporáneo en la que incluso la voz de la hija de Teyana, Junie, suena integrada con cierto sentido, a pesar de que la idea de incorporar voces infantiles en canciones pop no suela ser la mejor. El rapero invitado, Rick Ross, aparece en primer lugar de la composición para ofrecer un verso en el que defiende que el dinero no ha cambiado su humanidad, y más adelante es Teyana quien vuelca su lado más vulnerable al cantar sobre su capacidad para mantenerse leal a la persona amada y para amarla con todo el compromiso que merece. La majestuosa melodía de ‘Come Back to Me’, conmovedora incluso en voz de Junie, hace el resto.