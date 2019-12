“Tu año en canciones”: Spotify te saca los colores con lo que realmente escuchas

Esta mañana todos los suscritos a Spotify están amaneciendo con un “regalito”: un mailing de la compañía sueca en el que te envían un link informándote -sí, ellos a ti, cual guión de ‘Black Mirror‘- de lo que más has escuchado tanto durante 2019 como durante toda esta década. Seguramente el muro de tu red social favorita o tu hilo de amigos de WhatsApp esté lleno de comentarios y emoticonos cargados de sorpresa y facepalms tipo “guilty pleasure”. De hecho, el hashtag #SpotifyWrapped es “trending topic” con todo tipo de comentarios al respecto.

Si algunas de las conversaciones más chanantes que he oído en mi entorno son del tipo:

-He oído durante 17 horas a Ariana Grande.

-Eso será por tus hijos.

-No, eso es Don Patricio, que le tengo en el top 2.

… la red se supera con individuos indignados porque sólo han oído durante 44 horas a Halsey (“esperaba más”) y otros orgullosos de haber estado 106 horas escuchando a Billie Eilish. Nada que envidiar a esa persona que ha estado 366 horas escuchando a Hozier. Esperemos que el artista, citado, pueda devolver el cumplido a esta persona o bien poner una orden de alejamiento.

Mientras el presentador y periodista musical Arturo Paniagua se ha proclamado a sí mismo un “festival con piernas” al descubrir que lo que más ha escuchado es “Love of Lesbian, L.A., Sidonie, Miss Caffeina e Iván Ferreiro”, son muchos quienes han topado con Carolina Durante entre lo más oído del año sin haberse dado cuenta, convirtiéndoles en “trending topic” durante la mañana. A destacar esa persona que se ha encontrado con el grupo madrileño en una extraña quinta completada con Hans Zimmer, Alan Silvestri, James Newton y James Horner; y también otras que esperaban encontrarlos, pero se han dado cuenta de que lo que realmente escuchaban es a Aitana: “No entiendo qué hace Aitana ahí y no Carolina Durante o Bad Gyal. Pido disculpas”, escribía un usuario, mientras una amiga le retaba luego: “he oído música el doble de minutos que tú”.

Las listas, publicadas después de que Spotify haya revelado qué es lo más escuchado del año y de la década para el mundo en general y por países, valen para echarse unas risas, desde luego. Las mismas que nos echábamos cuando salió Last.fm para enfrentarnos con nuestro verdadero yo, y las mismas que nos echamos cuando se empezaron a crear listas de canciones ocultas, “las más borradas de mi historial porque no quiero que mis amigos las vean”. Una verdadera mina todo, para que Moderna de Pueblo y Rocío Quillahuaman se rían de nuestras miserias y quizá las propias durante unas cuantas viñetas. Estamos en 2019 y no hay que avergonzarse de oír nada… ¿pero tampoco de oír a un solo artista durante 400 horas en un año? Será por falta de oferta…

Muchos dirán que en estas listas es donde se ve lo que realmente oye la gente, que hay muchos discos estupendos en lo formal pero que en la práctica no pueden ser tan recurrentes en tu día a día, pues no valen para el gimnasio, el metro o tu par de horas libres para ti mismo/a después de estudiar o el trabajo. ‘Roads’ de Portishead puede ser la canción más bonita de la historia, ¿pero quién es lo suficientemente masoca -o valiente- para escucharla todo el rato? Y sin embargo, hay para todos: hay al menos 3 personas en todo el mundo que se han encontrado a Oneohtrix Point Never en el top de su lista, para quien pensara que oírle era puro postureo. Hay quien ha pasado 101 horas escuchando a Swans. Y hay, queridos comentaristas, 2 personas que han destacado sus horas pasadas este año con Kate Tempest. Y para más inri, e inquietud de la propia artista, una de ellas no parece tener el inglés como lengua materna.