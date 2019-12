Drake y Ed Sheeran, los artistas más escuchados de la década en Spotify; Ariana Grande, única mujer en el top 5

Como cada año llegado este mes (sí, incluso aunque falte todo un mes para que acabe el año), Spotify informa de los artistas y canciones más escuchados a lo largo de los últimos 12 (bueno, 11) meses. En 2019 ha reinado a nivel global Post Malone, seguido en este orden por Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran y, atención, Bad Bunny. En cuanto a canciones, las más escuchadas a nivel global han sido ‘Señorita‘ de Camila Cabello y Shawn Mendes, ‘Bad Guy‘ de Billie Eilish, ‘Sunflower‘ de Post Malone y Swae Lee, ‘7 Rings‘ de Ariana Grande y ‘Old Town Road – Remix‘ de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. En cuanto a álbumes, el debut de Billie Eilish se lleva la palma ante ‘Hollywood’s Bleeding‘ de Post Malone, ‘thank u, next‘ de Ariana Grande, ‘No.6 Collaborations Project‘ de Ed Sheeran y el último disco de Shawn Mendes.

En cuanto a nuestro país, el puertorriqueño Anuel AA encabeza un repóker de reggeatoneros que completan en este orden Ozuna, Bad Bunny, J Balvin y Daddy Yankee. Todos ellos aparecen juntos o por separado en una o varias de las cinco canciones más escuchadas de 2019 en España. Pero, curiosamente, no en el top 1, que no es otra que ‘Contando lunares‘ de Don Patricio. ‘Con Calma‘ de Daddy Yankee y Snow, ‘Calma (Remix)‘ de Pedro Capó y Farruko, ‘China‘ de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, KAROL G y Ozuna y ‘Con altura‘ de Rosalía, J Balvin y El Guincho completan el quinteto con más streamings.

Pero, además del resumen anual, este año termina la década de los 10s, por lo que Spotify tambiñen ha hecho recuento de lo más exitoso de la plataforma en los últimos 10 años. Según su ranking, Drake y Ed Sheeran son en ese orden los artistas con mayor cantidad de streamings globales, siendo ‘Shape of You‘ y ‘One Dance‘, también en ese orden, las dos canciones más escuchadas de la década. Post Malone, Ariana Grande –la única mujer del top 5– y Eminem completan la lista de artistas, mientras que ‘rockstar‘ de Post Malone y 21 Savage, ‘Closer‘, de The Chainsmokers con Halsey, y ‘Thinking Out Loud‘ de Ed Sheeran son las otras canciones con más escuchas de los últimos diez años. A modo de resumen, Spotify ha creado una lista secuenciada –no hay un orden correlativo de cifras– con las 50 canciones que más se han reproducido en la plataforma en los 10s.