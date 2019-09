Post Malone / Hollywood’s Bleeding

Después de ‘rockstar‘, después de ‘Better Now’, después de ‘Sunflower’, Post Malone puede hacer lo que quiera, que igualmente lo colocará en las listas de éxitos. En el nuevo álbum que publica esta semana, ‘Hollywood’s Bleeding’, continúa apareciendo alguna canción que le mantiene como uno de los traperos blancos más exitosos de Norteamérica, como es el caso de ‘On the Road’. Sonando hacia la mitad de la secuencia es una de esas canciones en las que el chico de moda se jacta de su fama (“tengo tantos éxitos que ni me acuerdo / mientras cago, miro los certificados en la pared”).

Esa imagen de Post Malone en el WC mirando sus discos de oro y platino puede que no sea lo que más te apetezca ahora mismo, pero ‘Hollywood’s Bleeding’ al menos se cuida de ofrecer cosas un poco más bonitas. El single actual ‘Circles’, ya un hit monstruoso tan sólo unos días después de su salida, se sirve de una guitarra acústica para ofrecer un himno de final de verano aparentemente modesto y sin pretensiones, pero mucho más imperecedero de lo que parece. Una pequeña rareza entre los éxitos actuales emparentado con la calma y la nostalgia que durante un tiempo logró identificar el sonido de Empire of the Sun.

También recuerda un poquito a ‘Staring at the Sun’ de U2, un single olvidado de su repertorio pero que no puede dejar de ser citado aunque sólo sea porque aquí hay una canción llamada exactamente igual. El ‘Staring at the Sun’ de Post Malone es en cambio un dúo con SZA de tintes synth-pop deliberadamente inspirado en los años 80. Y lo cierto es que la incursión de una voz -de una contrapartida- femenina se agradece entre toda la testosterona de los muchos “featurings” masculinos del disco, como también sucede en ‘Die for Me’, en la que aparece Halsey presumiendo de los “15 millones de copias que vendió de una nota de ruptura” (se refiere a los streamings de ‘Without Me’), poco después de que intervenga Future.

Pero las verdaderas curiosidades de ‘Hollywood’s Bleeding’ son sus cortes más retro. ‘Allergic’ es una canción un tanto doo-wop, con cierta inspiración en ‘My Sharona’ o ‘Stand By Me’; e igualmente ‘Myself’ contiene una inesperada referencia a décadas pasadas, sonando beatliana con sus créditos de Father John Misty. Se agradece que alguien quiera mirar a ese tipo de clásicos en un momento en el que todo el mundo busca el nuevo ‘Havana’ o el nuevo ‘I Like It’. E incluso saca una sonrisa la intervención de Ozzy Osbourne -y las guitarras eléctricas- en la misma canción en la que sale Travis Scott. En realidad, no hay más que ver una foto de Ozzy Osbourne y otra de Post Malone para comprobar que una colaboración entre ambos era cuestión de tiempo.

Los textos del disco son el esperable ejercicio de autoficción, con reflexiones poco profundas sobre la fama. “Parece que morir joven es un honor / ¿quién vendría a mi funeral?”, se pregunta la primera canción y titular, otra de sus deudas con sus colegas Red Hot Chili Peppers; mientras ‘Die for Me’ habla de pasar por la cárcel (“al menos mientras estuve en prisión, estaba en paz”). ‘Internet’, co-producida por Kanye West, es una pomposa reivindicación anti-internet sin ningún tipo de sustancia, mientras la cuasi ambient ‘Saint-Tropez’ ofrece una elegancia en la producción de la que carece su letra, en la que ha rimado “polla” con el “pis” que provoca su cerveza, tal cual (“Versace boxers on my dick / Bud Light runnin’ through my piss”. La define como “introspectiva” y sí, la verdad es que de dentro le ha salido, sí. A fin de cuentas, lo que Post Malone tiene que ofrecernos, más que un disco realmente profundo es un álbum de producción variada sorteado de hits (‘Sunflower’ de la banda sonora de ‘Spider-Man’ y los singles ‘Goodbyes‘ y ‘Wow‘ incluso se han reservado para la recta final), en el que refulgen estribillos pop tan certeros como los de ‘Enemies’, ultra amable pese a su título, o ‘A Thousand Bad Times’.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Circles’, ‘Goodbyes’, ‘Sunflower’, ’Allergic’, ‘Die for Me’, ’Staring at the Sun’

Te gustará si te gustan: Future, Eminem, Red Hot Chili Peppers, Empire of the Sun… pero sobre todo él

Escúchalo: Spotify