‘Circles’ de Post Malone esta vez no es “la peor canción del año”

Parte de la redacción evalúa ‘Circles’, el nuevo single de Post Malone, del que acaba de estrenarse un violento vídeo de ambientación medieval. Se trata de otro anticipo de su nuevo álbum ‘Hollywood’s Bleeding‘, que se publica este mismo viernes, y cuyo recién revelado tracklist anuncia colaboraciones de Halsey, SZA, Future, Travis Scott, Swae Lee y… ¡Ozzy Osbourne!

“Después de hacer la peor canción de 2017 y la peor canción de 2018, Post Malone no ha hecho la peor canción de 2019, al menos de momento. ‘Circles’ no es otro número de trap holgazán capaz de lobotomizarte tras una primera escucha como los que ha solido firmar el artista (aunque ‘Better Now’ se salvaba), sino un tema de pop guitarrero bastante apañado. ¿Se habrá dado cuenta Post Malone de que ‘Stay’ es su mejor canción? En cualquier caso, ‘Circles’ no es un baladón como aquel sino un tema de aires AOR y Fleetwood Mac animadillo aunque también melancólico, y en el que el artista vuelve a demostrar que, cuando quiere, es capaz de escribir buenas melodías… a pesar de lo trillado de la letra “las estaciones cambian y nuestro amor se ha enfriado”. Aunque a veces se hace un poco cuesta arriba escuchar a Malone cantar con ese vibrato tan tenso y forzado, ‘Circles’ es una buena canción y un single arriesgado”. Jordi Bardají

“Cuando sonó por primera vez durante los primeros segundos en la playlist de novedades semanales “Ready for the Weekend”, pensé que ‘Circles’ era otra cosa. Sus guitarras me hacían pensar en el sello Mexican Summer, alguna banda tardía de chillwave o el sonido característico de Empire of the Sun. Pero no, estamos ante el nuevo single de Post Malone, que por supuesto ha vuelto a convertir en un monstruoso hit mundial, directo al top 2 global de Spotify, donde continúa varios días después, tan sólo contenido por ‘Señorita’ de Shawn Mendes. Esta vez es merecidamente, pues cuando menos ha contribuido a que las playlists de éxitos no continúen plagadas de canciones copiadas entre sí. Además, ‘Circles’ presenta una agridulce melodía que contiene todo el sabor del final de verano, como sugiere su propio estribillo”. Sebas E. Alonso.

“Recuerdo haber asegurado, al analizar ‘rockstar’ para esta misma sección, que Post Malone era efectivamente una estrella del rock del presente, asumiendo que el rap y el trap ocupan ahora mismo el papel que el rock and roll ocupó un día como el medio de expresión de rebeldía y desafío para los jóvenes de hoy. Pero ‘Circles’ me ha sorprendido para mal, traicionando del todo ese espíritu con una composición de pop insulsete, excesivamente chiclosa y con poco ingenio que no nos sorprendería escuchar en la voz de Shawn Mendes, Ed Sheeran o Justin Bieber. Y, si hubiera venido firmada por ellos, quizá ahora no estaríamos hablando de esta canción. Por decir algo positivo, al menos su peculiar vibrato hace que su interpretación sea identificable al momento”. Raúl Guillén.