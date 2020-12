‘Je t’aime encore’ de Yelle era a lo que sonaba la balada del siglo XXI

Yelle han publicado este año uno de esos discos capaces de derribar prejuicios a lo bestia. Si pensabas que el dúo francés formado por Julie Budet y Jean-François Perrier (GrandManier) no superaría el desafío de la madurez, ‘L’Ère du Verseau‘ compite con su debut por ser el mejor disco de toda su carrera.

Sin abandonar la diversión que caracteriza al grupo en cortes como ‘Karaté’, ‘L’Ère du Verseau’ es principalmente un trabajo de pop electrónico elegante, reposado y oscuro (que no tenebroso), y el primer single ha sido una balada. Hoy la «Canción Del Día» a pesar de que ya hablamos de ella en su momento, cuando fue publicada, ‘Je t’aime encore’ ha revelado con los meses ser un verdadero clásico en potencia, y sus 3 millones de reproducciones en Spotify lo corroboran. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que la canción más escuchada de Yelle en 2020 sería una balada, no me lo hubiera creído. Así de buena es ‘Je t’aime encore’.

Y también es bastante clásica, aunque no tenga nada que ver con la balada titulada casi igual de Céline Dion. Como nos ha contado Julie en una entrevista que publicaremos próximamente, ‘Je t’aime encore’ nace de unos primeros acordes que Vaughn Oliver, del exitinto dúo de French Touch Oliver, les muestra. De estos acordes, Yelle desarrollan una balada que se vale del piano y de unas sutiles percusiones para sumergirse de manera esporádica pero fundamental en el futuro. En ‘Je t’aime encore’, la voz de Julie es distorsionada en dos puntos clave y el efecto es capaz de plegar el espacio-tiempo y de dotar a la canción de una emoción inmensa.

Las distorsiones vocales de ‘Je t’aime encore’ sirven para trasladar en sonido el sentimiento de confusión, dolor e incertidumbre del que habla la letra, dedicada a una relación amorosa… la que Yelle mantienen con Francia, su país. Casi dos décadas después de publicar sus primeras canciones, Yelle no es un grupo súper exitoso en Francia a pesar de haber logrado una gran repercusión en otros países, y de eso habla esta balada llamada «todavía te amo»… a pesar de todo. «Llevo haciéndote el amor 15 años, pero todavía no me miras», canta Julie en la primera estrofa para después clamar: «me doy la vuelta pero no me ves, y eso que hablo el mismo idioma que tú, y lo defiendo en abundancia, de Tokio a Portland pasando por Barcelona»

Cuenta Julie en nuestra entrevista con ella que su «complicada relación» con Francia puede deberse a que la música de Yelle siempre ha operado a medio camino entre el mainstream y el indie, y en ‘Je t’aime encore’ canta que Francia y el grupo «se conocieron por un malentendido» y que ahora el país puede haberle dado la espalda por «haber cambiado» porque «ya no tiene 20 años». Julie incluso canta que ella es «probablemente una inadptada», pero defiende que a pesar de no ser la mujer más hermosa, lleva la «sinceridad» por bandera.