FKA twigs denuncia a Shia LaBeouf por abusos; el actor pide perdón

FKA twigs ha compartido en Instagram un reportaje de The New York Times titulado “FKA twigs denuncia a Shia LaBeouf, refiriéndose a una incesante relación abusiva”. Ambos habían sido pareja entre 2018 y 2019. En el texto de este post, la cantante ha explicado que realizar la denuncia ha sido «un duro proceso».

La autora de ‘MAGDALENE’ espera que compartir su experiencia pueda servir a otras personas para mostrarles que no están solas. “Las estadísticas en abusos domésticos y relaciones con un compañero violento son impresionantes y durante la covid he sufrido muchísima ansiedad porque sé que las víctimas están atrapadas con sus abusadores sin alivio o manera de escapar. Mi segunda peor pesadilla es ser obligada a compartir con el mundo que soy una superviviente de violencia doméstica. Mi primera peor pesadilla es no decírselo a nadie y saber que podría haber ayudado tan solo a una persona al compartir mi historia”.

Según informa The New York Times y recoge TMZ, FKA twigs se refiere a numerosas veces en que sufrió abusos, incluyendo un incidente en 2019 en una gasolinera en California durante un viaje, en el que la habría lanzado contra un coche y agarrado por el cuello, y un momento en el que habría sacado una pistola indicando que había matado a unos perros callejeros porque quería saber cómo era quitar una vida. Además, indica que Shia LaBeouf le transmitió una enfermedad de transmisión sexual. La cantante ha relatado al periódico que con Shia ha tenido “la peor experiencia de toda su vida”.

Shia LaBeouf ha respondido a una pregunta de The New York Times vía mail, pero rechazando referirse a la cuestión legal que aguarda en los juzgados: “Aunque muchas de las acusaciones no son ciertas, no estoy en la posición de decirle a nadie cómo mi comportamiento les hace sentir. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todo el mundo que me rodea durante años. Tengo un historial de hacer daño a las personas más cercanas a mí. Estoy avergonzado de ese historial y pido perdón a aquellos a los que he herido. No hay nada más que realmente pueda decir”.

Como recoge Wikipedia, Shia LeBeouf ha tenido problemas legales por su alcoholismo en 2014 y 2017, enfrentándose a la justicia por alterar el orden público y obstrucción a la justicia. En segundo caso fue condenado a pagar una multa y a un año de libertad condicional.