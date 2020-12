Canción Del Día: Taylor Swift y Haim se meten en un lío muy gordo en ‘no body, no crime’

Taylor Swift volverá a ser número 1 en Estados Unidos y Reino Unido de manera simultánea con su nuevo disco, ‘evermore‘, publicado ni medio año después que el anterior. Una de las canciones del disco que más están gustando de manera espontánea -y con razón- es la colaboración con Haim, que llega muchos años después de que se sepa que las cuatro comparten una amistad.

‘no body, no crime’ es la canción que une a Taylor Swift y a las hermanas pero no es la típica colaboración entre dos artistas que se admiran. Es verdad que Danielle, Alana y Este se limitan a hacer coros -de manera muy prominente, eso sí- en este gracioso medio tiempo de country-pop-folk clásico producido por Aaron Dressner y la propia Taylor, pero su protagonismo en dicha composición no se limita ahí.

La propia Este, la bajista de la banda, es una de las protagonistas de la letra y su nombre es la primera palabra que escuchamos en ella. ‘no body, no crime’ narra la historia del asesinato de Este después de que esta acuse a su marido de haberla sido infiel, pero después es Taylor quien decide vengar la muerte de esta asesinando a su viudo, aprovechando que posee una «licencia de navegación desde los 15 años» (lo cual es cierto) y que ha «limpiado suficientes casas para saber cómo cubrir la escena de un crimen». La coarta de Taylor: «las hermanas de Este estaban conmigo».

La propia Taylor ha explicado el origen de ‘no body, no crime’ y de la colaboración, así como la decisión de que Este forme parte de la historia: «La colaboración surgió poco después de escribir yo una canción bastante oscura sobre un misterioso asesinato, en la que uno de los personajes se llama Este porque ella es esa amiga que tengo a la que le encantaría aparecer en una canción de este tipo». La artista indica que, ultimando la letra de ‘no body, no crime’, envió un mensaje de texto a Este en el que le hacía escoger su restaurante en cadena favorito de una lista que le había sugerido. Poco después, Taylor reveló a Haim la existencia de ‘no body, no crime’ y Haim aceptaron cantar en ella.

En cuanto a la demora de esta colaboración, Taylor ha dicho: «No sabemos muy bien por qué ha tardado tanto en suceder: hemos girado juntas, hemos tocado juntas en directo, hemos hecho coreografías como si estuviéramos en un campamento de verano, pero ha tenido que surgir una canción sobre vengarte del asesinato de tu amiga para dar nosotras este paso». Taylor señala que el lanzamiento de ‘no body, no crime’ confirma que ella es la «cuarta hermana Haim».