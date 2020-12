Dua Lipa cierra 2020 cantando sus singles y un tema navideño en la tele americana

Dua Lipa ha sido la última invitada musical de 2020 en Saturday Night Live. Normalmente, un artista acude a este programa para presentar un trabajo que está a punto de salir o, en el caso de Adele, porque sí, pero Dua lo ha hecho para poner el broche de oro al que, sin duda, ha sido su año por varias razones.

Las canciones que ha cantado Dua Lipa en Saturday Night Live han sido ‘Don’t Start Now’, el primer single de ‘Future Nostalgia‘, y el gran bombazo de esta era, y ‘Levitating’, el último single extraído del disco que, después de un inicio titubeante en las listas de éxitos, ha remontado a lo grande gracias a un remix que incorpora la participación de DaBaby, uno de los raperos de moda. Es el éxito actual de ‘Future Nostalgia’ y permanece entre los temas más escuchados a nivel global.

Dua no ha dejado de participar en el típico «sketch» de Saturday Night Live y, junto a la presentadora Kristen Wiig, ha viajado hasta los años 40 para hacer una extraña versión de ‘It’s Not Right, But It’s Ok’ de Whitney Houston, incluyendo un típico bailecito de salón con los brazos cruzados.

Estos días, la cantante británica ha sido noticia por realizar otra aparición televisiva, en este caso para cantar ‘Christmas Is All Around’ con Jimmy Fallon. La canción es conocida por aparecer en varios sitios, sobre todo en la película ‘Love Actually’ cuando es interpretada por el actor Bill Nighy. Sin embargo, es una versión de una canción mucho más antigua, firmada por la banda de pop The Troggs y publicada en el año 1967.