Judge My Spotify, la página web que evalúa tu lamentable gusto musical

Por si no fuera suficiente con que las estadísticas anuales de Spotify Wrapped te descubran que has escuchado a Kim Petras más de lo que eres capaz de reconocer, la revista digital The Pudding ha lanzado una página web que evalúa tu «mal gusto musical» y te hace «bullying» por tus hábitos de escucha de Spotify con comentarios sarcásticos tipo «has estado escuchando much a BTS últimamente, ¿te encuentras bien?» o «eres demasiado moderno para tu propio bien, ¿sabes que hay más música previa a 2019?» Y estos son de los amables.

La página, Judge My Spotify, se basa en un algorritmo creado a partir de «dos millones de indicadores de buen gusto musical objetivo que incluyen reseñas de Pitchfork, recomendaciones de tiendas de discos y páginas secundarias de Reddit de las que nunca has oído hablar». La inteligencia artificial creada por Mike Lacher y Matt Daniels analiza tus escuchas de Spotify registradas de los últimos años y seguidamente realiza un glosario -en inglés- de tus escuchas complementado con estadísticas que determinan cuán «básico» es tu gusto musical o con frases-largas-escritas-en-guion que comparan tus escuchas con las de una persona de aficiones preocupantes.

Un ejemplo de los resultados de Judge My Spotify son los compartidos por el periodista Arturo Paniagua, gracias a quien hemos descubierto esta página al compartirla él en Twitter. El algoritmo determina que es «otro fan loco de Love of Lesbian», que quizá va siendo hora de escuchar otra cosa que no sea Miss Caffeina y que «se le nota el rollo Generación Z».

Esta inteligencia artificial se burla de ti según tus hábitos de escucha de Spotify. A mí no me ha descubierto nada que no supiera: Soy más indie que el bigote de @albertocaffeina https://t.co/oaI1TFR41i pic.twitter.com/fvTzUQ4siL — Arturo Paniagua (@ajpaniagua) December 23, 2020

Se ve que algunos nos quedamos un poco estancados pic.twitter.com/0D8grxxRoV — Migue (@migmech) December 23, 2020

well, the "judge my spotify" AI is modeling human behavior pretty accurately pic.twitter.com/Z923YCTO24 — Al Shipley (@alshipley) December 23, 2020

how do i punch an algorithm in its stupid smug face pic.twitter.com/gPSmj66ixY — Lenika Cruz (@lenikacruz) December 23, 2020

Of course I'm OK. That's why I'm listening to BTS. 😑😑😑😑 And yes, I felt bullied 😔 pic.twitter.com/ottD35dNeG — Dee⁷🍊 (@Auntydeeha) December 23, 2020