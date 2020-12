Escucha lo nuevo de Four Tet, Coldplay, Playboi Carti, Eddie Vedder…

El día de Navidad es la fecha elegida para algunos lanzamientos largos. Saca 2 discos Four Tet, ‘Parallel’ y ‘871’, ambos disponibles en Bandcamp; sale el nuevo de Playboi Carti con colaboraciones como la de Kanye West; o el disco de Rubi Rose con colaboraciones como Future y PARTYNEXTDOOR. Puedes escuchar parte de ellos en nuestra playlist de novedades semanal de cada viernes, «Ready for the Weekend«.

Entre las novedades más llamativas de la semana ya hemos compartido lo nuevo de Ed Sheeran o Burial, pero también hay pistas nuevas de Coldplay (un bonus track de su último álbum), DARKSIDE, Dent May o Anitta. Completamos la playlist con una cara B de SZA, la versión que Eddie Vedder ha hecho de Bruce Springsteen y el tema colaborativo de Yves Tumor.