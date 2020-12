Las mejores canciones del momento: diciembre 2020

Aunque media humanidad esté escuchando villancicos y la otra media playlists con las mejores canciones de 2020, diciembre también se merece su recopilación de grandes temas. Este mes hemos conocido los últimos discos de Avalanches o Taylor Swift; celebrado los editados este año por gente como SAULT o Yelle, infravalorados en su momento; o avanzado los que conoceremos en 2021, como ha sido el caso de los singles de Tulsa, Arlo Parks o Dorian. Además han renovado temas de hace unos meses con vídeos interesantes New Order y Soleá Morente, entre otros. Suscríbete a nuestra playlist con lo mejor del mes, aquí.

Tulsa / Autorretrato

The Avalanches, MGMT, Johnny Marr / The Divine Chord

SAULT / Free

Miley Cyrus / Gimme What I Want

New Order / Be a Rebel

Rigoberta Bandini / Cuando tú nazcas

Yelle / Un million

Edgär / You Don’t Know

Oklou / god’s chariots

Soleá Morente / Lo que te falta

Kali Uchis / aguardiente y limón

Arlo Parks / Caroline

Teyana Taylor, Junie, Rick Ross / Come Back to Me

The Avalanches, Cola Boyy, Mick Jones / We Go On

US Girls, Rich Morel / Santa Stay Home

Megan Thee Stallion / Body

Yung Beef, Pipo Beatz, Julianno Sosa… / Si mañana me muero

Miranda!, Javiera Mena / Entre las dos

Iseo & Dodosound / Atrapada

Dorian, Pimp Flaco / Dual

Burial / Chemz

Kate NV / Plans

Natalia Lacunza / Nuestro nombre

Nena Daconte / Hojas secas

BENEE / Kool

Miley Cyrus, Dua Lipa / Prisoner

Depresión sonora / Tú no me tienes que salvar

Dafne Castañeda / Si alguien pregunta

taylor swift / willow

shame / Water in the Well

Texas, Wu-Tang Clan / Hi