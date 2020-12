Royal & the Serpent: lo que sale si metes en una batidora a Billie Eilish, Lily Allen y Tones and I

Royal & the Serpent es el proyecto de pop de la cantante y compositora de Los Ángeles Ryan Santiago. La artista ha triunfado este año gracias a la repercusión que su single ‘Overwhelmed’ ha obtenido en TikTok debido a su curioso estribillo vocoderizado. El tema, que habla sobre esa ansiedad que te «abruma», presenta sonidos del pop clásico, el electro-pop y el EDM y acumula ya streamings multimillonarios.

‘Temperance’, el primer single de Royal & the Serpent, salió en 2017 sin lograr demasiada atención por parte del público. Y en los años que han pasado hasta el lanzamiento del primer EP de la artista, ‘get a grip’, este mismo año, sus canciones han navegado varios estilos musicales, entre el pop, el hip-hop y la electrónica, todos ellos bien asimilados gracias al peculiar timbre vocal de Ryan, el cual, por su tono apitufado, recuerda a los de cantantes como Tones and I, Nao o Aluna Francis.

Sin embargo, los sonidos explorados por Ryan pueden ir del hip-pop lúgubre de ‘you should see me in a crown‘ de Billie Eilish en ‘Underneath the Mask’ al más luminoso de la primera Lily Allen en ‘MMXX’, un simpático tema en el estilo de ‘Smile’ en el que Ryan narra su mudanza a Los Ángeles a los 18 años para obtener un contrato discográfico, y en el que finalmente sentencia que 2020 será su año.

La artista, nacida en 1994, creció rodeada de música, tal y como ha explicado en alguna entrevista: «me crié bailando y haciendo teatro así que todos mis amigos eran aficionados a la música, además, mi padre tocaba todos los instrumentos imaginables y mi madre me cantaba cada noche antes de irme a dormir. La música siempre ha formado parte de quien soy».

El nombre de Royal & the Serpent se refiere a una dualidad entre la artista y su ego, y ella, que asegura que la dualidad nos hace humanos, basa su música en este mismo concepto. De ahí que de ‘Overwhelmed’ puedan escucharse ciertos destellos country-pop… exactamente igual que en otro de sus mejores temas, un ‘Choke’ de ritmo bailable que convierte en gancho el sonido de una espada siendo desenfundada. Pero para entender hasta qué punto esta dualidad define a Ryan basta con conocer el apodo con el que la llaman sus fans: Lady Cobain. Se lo ha ganado gracias a sus buenas tablas sobre el escenario.