Sia, Kelly Clarkson, Dean Martin, The Ronettes… colocan sus villancicos en la lista de singles española

Las entradas de la semana en la lista de singles española pertenecen mayormente a canciones navideñas, pues se dan en la semana posterior a la celebración de la Navidad. La subida más fuerte de la semana, por supuesto, es para ‘All I Want for Christmas is You‘ de Mariah Carey: la canción navideña más escuchada cada año asciende del número 34 al 7.

A continuación, ‘Snowman’ de Sia entra por primera vez en la lista de singles en el número 59. Es una canción de 2017, incluida en el disco de canciones navideñas de la cantante y compositora australiana, que este mismo año ha recibido un simpático videoclip animado. Otra canción navideña contemporánea, ‘Underneath the Tree‘ de Kelly Clarkson, debuta en la clasificación de singles española -por raro que pueda parecer, pues la composición data del año 2013- en el número 72. Una canción que estuvo infravalorada en su momento, pero que ha ido ganando adeptos con el paso de los años hasta convertirse en otro clásico de estas fiestas.

Más antiguas son otras canciones navideñas que entran en lista esta semana: ‘Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!’, la grabación de Dean Martin de 1966, aparece por primera vez en el número 72, y ‘Sleigh Ride’ de las Ronettes, de 1963, en el 99.

Si creías que las navidades iban a impedir que entren canciones de reggaetón en la lista como cada semana, te equivocabas: la entrada más fuerte es en realidad la que firma Jay Wheeler, Myke Towers y compañía con el remix de ‘La curiosidad’, y el mismo Myke Towers aparece con ‘Explícito’ en el 99.