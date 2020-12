Los Planetas publicarán el 1 de enero ‘El negacionista’, con Miguel Bosé en la portada

Los Planetas anuncian el lanzamiento de un nuevo single que podrá escucharse a partir del 1 de enero. ‘El negacionista‘ ofrecerá, en palabras de la nota de prensa oficial, «música popular contra la propaganda, la incompetencia, el conformismo y la pereza» y su portada incluye un retrato de Miguel Bosé, esa persona que tantas veces ha sido noticia este año por sus opiniones sobre la covid.

Con ‘El Negacionista’, Los Planetas buscarán decir «no» a varias cosas: «Al estúpido, no. Al malvado, no. Al Estado, no. A las corporaciones, no. A la incertidumbre, no. A la desinformación, no. Al ventajista, no. A la angustia, no. A la disidencia programada, no».

Indica la nota: «Desde su ‘Zona temporalmente autónoma’ propagaron ideas de libertad plena y venganza. En ‘La nueva normalidad’ propusieron nuevos significados para los conceptos de libre mercado y propiedad privada. Ahora, frente al absurdo desorden de un sistema de natural viciado y tan dañado ya que solo sirve para causar daño, no ardiera, Los planetas regresan con “Negacionista”, música popular contra la propaganda, la incompetencia, el conformismo y la pereza, para decir no.

«Insistiendo con ahínco en su propuesta de retribución proporcional al sistema, Los planetas se ofrecen a dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a la comunidad lo que es de la comunidad y al capitalismo, que es uno y trino, lo que es del capitalismo: la idea de un mundo plano, arrogancia, fiereza de ánimo y ausencia de compasión. Y, aunque no se lo merezca, un poquito de humor».