Carrera hablan de Carabanchel: «Somos del team Rosendo, flojos de pantalón»

Los madrileños Carrera han publicado en meses recientes un EP homónimo embadurnado de post-punk, noise y shoegaze (uno de los miembros viene de Noise Nébula), como reflejan canciones como ‘Lo importante es estar cómodo’ y ‘Entre el pecho y la espalda’. Han teloneado a Carolina Durante, Medalla y Camellos, y ofrecen un concierto en Moby Dick, Madrid, este 6 de enero, cumpliendo con todas las medidas de seguridad que exige la Comunidad. Los autores de ‘El café’ son los nuevos invitados de nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic, en la que los artistas hablan sobre algunas de sus pasiones. Es Tomás Avilés quien ha escogido hablar de Carabanchel, su barrio.

¿Por qué habéis escogido hablar de bares de Carabanchel en esta sección?

Porque ensayamos en Oporto y yo soy de Carabanchel. Creemos que es un tema que puede interesarle a la gente. ¿A quién no le gustan los bares?

¿Cuáles son vuestros sitios de referencia al respecto?

-El Bar Mónica es el bar en el que más tiempo hemos pasado juntos, ahora mismo está cerrado porque uno de los dueños, que son un matrimonio, tuvo un accidente en agosto y hasta que no se recupere no va a volver y lo echamos mucho de menos. Tienen oferta vegana y vegetariana desde hace unos años y sus bocatas son kilométricos.

-La taberna La Amistad está justo en Usera pegando a Carabanchel, por Plaza Elíptica, la metemos porque son unos cracks y han renovado la carta y da gusto comer ahí. ¡Ahora hacen hasta tacos! Pero la ensaladilla la seguimos pidiendo porque está increíble.

-El Gonmar al lado del metro de Carabanchel es famoso por su oreja, la mejor de Madrid, dicen… para los amantes de la oreja sin duda es su sitio.

-El Bar Los Pinchos también está muy bien, ponen buenas tapas y de raciones se come muy bien. Además, la terraza está en una placita y en verano desayunar unas tostadas con tomate con el solecito te ayuda a empezar el día de la mejor manera.

¿Alguno más sibarita donde no imaginéis sentado a Rosendo?

Buah, imposible, no somos nada sibaritas y si existe algún lugar así en el barrio no lo conocemos y no lo conoceremos nunca, somos del team Rosendo, flojos de pantalón…

¿Alguno que signifique algo más especial desde el punto de vista musical?

El Bar Mónica es el bar por el que pasan muchos de los grupos que ensayan en El Observatorio, que es donde nosotros ensayamos, así que de vez en cuando se ve gente con sus fundas de guitarra pidiéndose los bocadillos que se van a llevar a la furgo cuando tienen concierto fuera o tomando unas cervezas después de ensayar.

¿Tenéis constancia de alguno de esos locales que no hayan podido abrir tras la covid-19 o que hayan cerrado para siempre?

Había un bar que llevaban unos chinos que tenía una gran terraza en Nuestra Señora de Fátima que se llamaba el RUPER KING (con la tipografía del Burger King, súper gracioso) y han tenido que cerrar. No era nada del otro mundo, pero para pedirte unas bravas te valía, había mucha gente joven siempre allí.

¿Algún sitio de hace unos años que ya hubiera cerrado incluso antes de todo esto?

Podría decir un par de casos en los que el bar fue traspasado por jubilación, pero no por la crisis.

En los últimos años de gentrificación, mucha gente se ha ido del centro a vivir hacia Puerta del Ángel, ¿cómo percibís que ha afectado a este barrio la gentrificación?

¡Y a Carabanchel! Puerta del Ángel está muy bien, es muy buena zona, pero los que son un poco más listos se mudan a Carabanchel, Usera, Vallecas… La diferencia de precio en los alquileres es considerable y estás igual de bien comunicado.



¿Qué creéis que tendría que cambiar en Madrid para que cambiara el «barrio de moda» a algo más alejado del centro (Malasaña, Chueca, Lavapiés)?

Esos barrios mencionados son y serán super importantes en la cultura madrileña y siempre serán referencia para los turistas que busquen algo más alternativo y claro, su situación es privilegiada. Pero el caso es que concretamente la zona de Oporto está llena de estudios de arte y hay mogollón de eventos culturales y así está pasando en los barrios mencionados anteriormente.

¿Creéis que en alguna ocasión la gente se acostumbrará a desplazarse en metro constantemente para salir, como por ejemplo en Berlín o en Londres, donde puedes pegarte 1 hora de metro para ir a una fiesta underground?

Es cuestión de tiempo, la descentralización del ocio es algo que sucede de forma orgánica en cualquier gran ciudad, en los barrios más pobres es donde están los focos de creación y si las cosas se hacen bien, sucederá. Lo que pasa es que la gente que tiene pasta no se atreve a por ejemplo montar una sala de conciertos de formato medio-pequeño en Carabanchel, el caso es que en cuanto una persona lo haga, lo harán diez más.

Es una zona que muchos asociamos al Palacio Vistalegre, por todos los eventos de rock que ha habido por allí: un Primavera Club, conciertos de Weezer, Marilyn Manson… ¿qué eventos recordáis de él?

Mi primer concierto de Arctic Monkeys (gira Humbug), tenía 16 años recién cumplidos, iba a 4º de la ESO y en ‘Secret Door’ pegaron un petardazo de papelitos dorados y plateados con un outro precioso y se me saltaron las lágrimas. ¡Nunca antes había podido verles por ser menor de edad y eran muchos años esperando! ¡Fueron mi grupo favorito de la adolescencia!