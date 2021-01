El sello Mexican Summer deja de trabajar con Ariel Pink por apoyar esta semana a Trump

El sello Mexican Summer, que trabaja con artistas como Cate Le Bon, Connan Mockasin y Jessica Pratt, ha comunicado que va a dejar de trabajar con Ariel Pink. Sin duda el artista era uno de sus fichajes estrella, pero «debido a los últimos hechos», esto va a dejar de ser así, como comunican en Twitter. Se desconoce qué va a pasar con la edición de unas rarezas que había previstas para el día 29 de enero, según informa Pitchfork. Ariel Pink ha sido visto esta semana en la manifestación que terminaba por invadir el Capitolio en apoyo a Trump, negando la victoria de Joe Biden en las urnas. Se desconoce exactamente la visión de John Maus, que le acompañaba en algunas fotos.

Ariel Pink ha sido uno de los artistas más queridos por la prensa especializada alternativa gracias a la gran aceptación crítica de discos como ‘Before Today‘, ‘Mature Themes‘ o ‘pom pom‘. Presuntamente junto a John Maus, también muy respetado por álbumes tan aclamados como ‘We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves‘, estuvo este miércoles de cuerpo presente en la manifestación a favor de Trump que tenía lugar frente a la Casa Blanca antes del asalto al Capitolio, para sorpresa de sus seguidores.

Ante la confusión generalizada por su participación en dicha manifestación, Ariel Pink ha sido tajante al confirmar que acudió a ella para «mostrar su apoyo pacífico» a Trump, si bien ha aclarado que no formó parte de la turba posterior que ha terminado con varios muertos y numerosos heridos para horror del mundo. «Fui al mítin y después volví a mi hotel a echarme una siesta» han sido las palabras que el autor de ‘Dayzed Inn Daydreams’ ha respondido a un usuario de Twitter que le cuestionaba por su participación en el mitin.

En cuanto a John Maus, circula por Twitter un vídeo en el que puede vérsele señalar a la multitud congregada frente a la Casa Blanca, y que ha dejado estupefactos a sus seguidores. Según Pitchfork, la persona que le graba es la cineasta Alex Lee Moyer, quien se encontraba con Ariel Pink y John Maus en Washington D.C. para trabajar en un «proyecto no relacionado» con la manifestación. John Maus no ha aclarado si su presencia en el mitin se debe a que apoya a Trump, pero sí ha publicado en su cuenta de Twitter un enlace que dirige a un viejo texto publicado en 1939 en el que el Papa condena el nacionalismo de la Alemania nazi.

Viejos amigos, pues de hecho llegaron a estudiar juntos, Ariel Pink y John Maus han llegado a colaborar en lo musical, en la banda sonora de una película sobre los incels dirigida por la mencionada cineasta. Cuando, hace unos años, Grimes llamaba «misógino» a Pink por sus palabras sobre el trabajo reciente de Madonna, Maus salía en defensa del autor de ‘Round and Round’ declarando que Pink no podía ser tal cosa porque se identifica como «mujer nacida hombre». Los fans de Maus recuerdan ahora que él ha llegado a publicar una canción llamada «asesino de la pasma».