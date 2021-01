James Blake / Covers

James Blake cerraba el año con un EP de versiones en el que interpreta, al piano, composiciones de Billie Eilish, Joy Division, Stevie Wonder, Frank Ocean, Roberta Flack y Beyoncé. Son versiones que Blake improvisó al piano durante el confinamiento, a petición de sus seguidores, y que emitió a través de Instagram Live, pero que luego ha considerado demasiado buenas para que quedasen en el olvido, para que desaparecieran para siempre como un «story».

El contenido de ‘Covers’ contrasta con el hallado en el último EP de material original editado por el británico, un ‘Before‘ influido por la música de baile. Los únicos protagonistas de ‘Covers’ son Blake y su piano: aquí no hay teclados, ni bases rítmicas, ni distorsiones vocales, ni siquiera orquestaciones que nos distraigan de lo verdaderamente importante: las melodías y las interpretaciones.

La fórmula de las versiones ha interesado siempre a Blake: su primer disco se presentó con una cover de ‘Limit to Your Love’ de Feist, canción que aún hay quien sigue descubriendo no es original del británico, y la versión de lujo de aquel disco incluía otra de Joni Mitchell. De ‘Vincent’ de Don McLean a ‘Come as You Are’ de Nirvana, las canciones ajenas que han pasado por manos de Blake son muchas y variadas, a las que ahora se suman estas seis grabaciones en las que el autor de ‘Assume Form‘ se crece como vocalista melódico, con tics que pueden no gustarle a todo el mundo, pero que le hacen ser quien es.

Es especialmente emocionante la interpretación que realiza Blake de ‘Never Dreamed You’d Leave in Summer’ de Stevie Wonder. Blake opta por una actuación vocal más frágil y delicada, no tan dramática y centrada en el melisma, y hace sonar la melodía de Stevie como si fuera nueva. Da ganas de que la digitalice como hizo con ‘Limit to Your Love’. Al contrario, Blake le quita la capa digital a ‘when the party’s over’ de Billie Eilish para poner toda su atención en alcanzar el agudo imposible de su estribillo. Le queda una lectura francamente conmovedora.

La mayor curiosidad de ‘Covers’ no son los streamings multimillonarios obtenidos por su bonita versión de ‘Godpseed’ de Frank Ocean, sino que el artista consigue que ‘OTHERSIDE’ de Beyoncé -aquí ‘When We’re Older’- suene más lúgubre incluso que su lectura de ‘Atmosphere’ de Joy Division. Los autocoros presentes en este tema son espeluznantes. A veces, las notas más graves y trémulas de la voz de Blake le hacen sonar como si hubiera incorporado sus típicos drones electrónicos a la grabación: sucede en su cover de ‘First Time I Ever Saw Your Face’ de Roberta Flack. Pero no: esto va de Blake y su piano y nada más.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘when the party’s over’, ‘Never Dreamed You’d Leave in Summer’

Te gustará si te gusta: escuchar las canciones pop reducidas a su mínima expresión

Youtube: vídeo de ‘Godpseed’