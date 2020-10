James Blake / Before

James Blake ha ido progresivamente ampliando su paleta sonora hacia otras músicas como el R&B o el hip hop. La decisión le ha dado muchas alegrías, y resulta que los mayores éxitos de su carrera los ha cocido junto a Kendrick Lamar, Travis Scott, Anderson .Paak o incluso una artista española. Sin embargo, algo de encanto se ha ido perdiendo por el camino desde sus dos primeros discos y, aunque ni ‘The Colour In Anything‘ ni ‘Assume Form‘ están tan mal como aseguran algunas voces, pues no pueden estarlo si contaron con temazos como ‘I Need a Forest Fire’, ‘Can’t Believe The Way We Flow’ o ‘I’ll Come Too’; es cierto que se ha dejado de reconocer a James Blake en la lista de temas más escuchados en las plataformas digitales de James Blake.

Este nuevo EP de 4 canciones parece una reacción a eso; él lo plantea como un paso adelante gracias a la confianza que ha ganado para cantar sobre beats más bailables, y de alguna manera al mismo tiempo supone una vuelta a sus inicios. Nos encontramos a James Blake solo, confinado como siempre le imaginamos, expresando su amor y desamor sobre una serie de beats que reconoce influidos de nuevo por el dubstep, pero también por las raves o el jungle. Las 4 composiciones son viajeras.

Como nos indicaban ayer en un comentario, si el tema principal juega con el «voguing» es porque James Blake ha compuesto el tema del concurso de voguing ‘Legendary’ de HBO, que su pareja Jameela Jamil ha presentado, y de hecha ella misma aparece acreditada como colaboradora. Pero antes de que ‘Before’ explote todo su potencial en su segunda mitad, es un corte sugerente que no adivinarás que acaba tan arriba. El final ‘Summer of Now’ sigue un proceso similar: cuando comienza parece un himno tan elevado como ‘It’s a Fire’ para Portishead; después va añadiendo beats y acelerando su pulso para acercarse a los territorios de Jamie xx. Siempre sin dejar el «alma» de su música favorita fuera, aportando una canción tan jazzy y tristona como ‘Do You Ever’, con arreglos de cuerda con Nico Muhly; y la inicial ‘I Keep Calling’, otra oda a un ser querido que pasa del anhelo en uno de sus pasajes al absoluto gozo del mismo. Producciones todas pequeñas y modestas, a veces retazos, pero siempre de gran fondo y corazón.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Before’, ‘I Keep Calling’

Te gustará si te gusta: Caribou, Burial, Jamie xx

Escúchalo: Youtube