James Blake invita al «voguing» en confinamiento en ‘Before’

James Blake ha publicado a última hora de este miércoles un nuevo EP de 4 canciones inéditas que no incluye ninguna de las grabaciones sueltas que ha venido editando este 2020, desde ‘You’re Too Precious’ a ‘Are You Even Real?’. En esta ocasión ha dicho que «finalmente ha encontrado la confianza suficiente para poner su propia voz sobre ritmos bailables», aunque por supuesto lo ha hecho a su manera: la tercera pista ‘Do You Ever’ es un medio tiempo que no puede sonar más a canción de amor, y la primera ‘I Keep Calling’ tiene un pasaje onírico que recuerda a la Björk de los años 90 antes de ofrecer un viaje espacial.

Cada canción viene acompañada de un visual dirigido por Ryder Ripps (también autor de las nuevas fotos de promo), y en ese sentido es destacable el realizado para la canción titular. En él sí vemos a James Blake con su nuevo «look» teñido de rubio, trabajando en el estudio este tema, mientras un grupo de gente hace «voguing» de la única manera en que este es posible ahora mismo: en confinamiento. El vídeo recibe el nombre «vídeo de cuarentena oficial» por lo que el ánimo para unirnos al mismo es evidente.

Si el EP tiene sus más y sus menos y no parece que vaya a ser un punto de inflexión clarísimo por el que deseemos que James Blake siga los pasos de Jamie xx (¿alguien recuerda aquello de «La noche Jamie» cuando había Razzmatazz?), este tema junto a su vídeo sí pueden trascender con el paso del tiempo. ‘Before’ es, por tanto, nuestra «Canción del Día». James Blake despliega su clásica temática romántica («tú eres mi familia / tú me motivas de manera natural») sobre una base que se va edificando hasta entregarse poco a poco a lo bailable. Entre referencias al dubstep de sus primeros lanzamientos -y un poquito antes- y el soul que siempre ha aportado su voz, ‘Before’ es una producción realizada a medias con Jameela Jamil y Dominic Maker.

En una entrevista con VMan, James Blake ha indicado que para este EP ha trabajado con varios tipos de música, desde el jungle al dubstep pasando por la rave y el disco, sin centrarse en nada. «En cada pista, es difícil decir qué género o artista la ha influido directamente. Pero creo que puede ser evidente para cualquiera que escuche estos tipos de música, de dónde vienen las ideas». En el resto de la entrevista habla de cómo su último álbum ‘Assume Form‘ ha estado marcado por «la duda, la ansiedad y la depresión» y de cómo en el tercero ‘The Colour in Anything‘ logró evolucionar a pesar de «no estar en el mejor espacio posible psicológicamente».



