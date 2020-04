¿Se ha apagado la estrella de James Blake?

Parte de la redacción evalúa el anticipado primer single de James Blake en 2020, sucediendo a su álbum del año pasado ‘Assume Form‘.

“No termino de entender del todo –si es que no es solamente una impresión errónea mía– por qué ‘Assume Form‘ sufrió cierto desprecio por parte de muchos de los antiguos seguidores de James Blake. Pudo no ser un álbum perfecto, pero era lo suficientemente emocionante, atrevido y vibrante como para no desmerecer a sus dos primeros álbumes. Y este ‘You’re Too Precious’ está en sintonía. Si bien los apitufados “you’re too precious” del inicio tienen un punto irritante, terminan siendo hipnóticos. Pero lo mejor, quizá, está en los giros de la canción: la producción de las palmas y las voces –colabora Dominic Maker, mitad de Mount Kimbie– y sobre todo la transformación que vive la canción cuando la voz (más o menos) natural y el piano de Blake toman el protagonismo en los versos, resultan estimulantes. Sí habría que señalar que su letra no es lo más conseguido de ‘You’re Too Precious’: pese a la bonita idea que plantea –cuando una persona que se hace tan indispensable en tu vida, que no la imaginas sin él/ella/ello/elle–, versos como “me comeré el pelo en tu comida” rechinan de lo lindo”. Raúl Guillén.

“Como ‘Retrograde’, ‘You’re Too Precious’ se sustenta en base a un bonito loop melódico sobre el que James Blake construye la canción. Es delicada la instrumentación hecha con piano y palmas sintetizadas (¿un guiño a Rosalía?), delicada la interpretación vocal de un James que no puede seguir sonando más enamorado… ¿y ya? La canción obviamente no tiene mayor propósito que la de existir sin más, es un regalo para fans, pero la pregunta que plantea es por qué hablamos de James Blake ya en estos términos cuando aún no se han cumplido ni 10 años desde el lanzamiento de su debut. En algún punto, el artista parece haber perdido la inspiración de antaño y sus últimos pasos artísticos han sido cada cada vez menos emocionantes. Será que su sonido ha sido demasiado influyente, será que solo se puede ser original una vez… pero ‘Assume Form‘ y ahora ‘You’re Too Precious’ muestran a un compositor ablandado y acomodado, sin ganas de explorar nuevos límites”. Jordi Bardají

“Las dos cosas que más se recuerdan del último disco de James Blake son las colaboraciones con Travis Scott y con Rosalía. De la última toma prestadas las palmas en este nuevo tema llamado ‘You’re Too Precious’ que no ofrece mucho más que ese ritmo y lo que promete su título: un compendio de armonías bonitas. ¿Demasiado bonitas para moverse siquiera, y emprender un viaje como el de ‘Retrograde’? Cuestionado últimamente por los sectores más culturetas (incluso sus inicios), se hace flaco favor a sí mismo publicando un tema con tan poca enjundia. Aviso para artistas: en un mundo de 100 novedades semanales, ni el confinamiento es excusa para publicar algo si no tienes nada nuevo que decir”. Sebas E. Alonso.