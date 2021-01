Canción del Día: Eartheater abre el ataúd y resucita en ‘How To Fight’

Nuestro Disco de la Semana, ‘Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin‘, contiene dos singles destacados: ‘Below the Clavicle’ y ‘How to Fight’. Este último es especialmente significativo, pues su vídeo parece el «cómo se hizo» de la icónica portada del álbum de bengalas en el culo, y es hoy nuestra «Canción del Día».

Si el disco usa imágenes geológicas como la lava y las placas tectónicas, esta canción es más bien «biológica». Alexandra Drewchin comienza diciendo que ha saboreado «el metal de su propia sangre y aprendido a disfrutarlo», que ha sentido «el cuchillo del amor diseccionando cada vena y vaso sanguíneo». Pero detrás de esta «disección» hay un espíritu de supervivencia retratado en el mismo título de la canción.

Presume el estribillo de ‘How to Fight’ de «saber pelear, joder, morir y resucitar el orgullo», si bien hay que apuntar que con dicho orgullo, renace la propia Eartheater. Y es que entre arreglos acústicos, rasgueos y maneras alternativas de retorcer una guitarra, lo mejor de la canción es ese sonido de ultratumba que se repite cíclicamente. ¿Es la puerta del infierno abriéndose o cerrándose? ¿Son las puertas de madera en una película de miedo? ¿Acaso el ataúd del que resurge nuestro orgullo?

El vídeo es un WTF a la altura, con cuerpos semidesnudos emergiendo entre las piernas, y otras imágenes de contorsionismo medio sexual que encantarán a los seguidores de Arca, Xiu Xiu, Marilyn Manson y el Marqués de Sade.



