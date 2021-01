‘3AM Eternal’ de KLF llega a plataformas para probar su carácter visionario

2021 no solo nos ha traído nada más empezar una revuelta que dejó 4 muertos en el Capitolio y una nevada histórica. Una de las noticias musicales más sorprendentes es la llegada a las plataformas de streaming de parte de la música de The KLF, uno de los grupos más esquivos de la historia.

Conocido por su influencia, por su particular visión de la industria plasmada en un manual y también por haber quemado un millón de libras estando en la cresta de la ola, el dúo formado por Jimmy Cauty y Bill Drummond ha compartido un recopilatorio. Se llama ‘Solid State Logik 1’, habrá parte 2 en una fecha por determinar y después se compartirán unas reediciones bajo el título «Samplecity Thru Trancentral». Serán ‘Kick-Out D’Jams’, ‘Pure Trance Series’, ‘Come Down Dawn’ y ‘Moody Boys Selected’. Mientras averiguamos en qué consiste cada una, aprovechamos la sequía de lanzamientos en este momento para nombrar ‘Solid State Logik 1’ «Disco de la Semana» y así repasar algunas de las cumbres del huidizo grupo.

Una de ellas es ‘3AM Eternal’, hoy nuestra «Canción del Día». Se trata de una producción que había sido editada en 1989 pero cuya versión compartida al fin de manera oficial con el público aficionado a Youtube y Spotify es la que triunfó en 1991, un falso «live». Justamente se editaba el 7 de enero de aquel año, es decir, acaba de cumplir 30 años justos, y la noticia es que sigue sonando actual. En un mundo en el que el «voguing» y el hip-house están de actualidad, los beats noventeros copan las listas de manera más y menos hortera (al hit de MNEK el año pasado me remito), por supuesto el rap y el R&B continúan en el imaginario colectivo; es pertinente que nos reencontremos con esta fascinante producción que todo lo abarca.

Entre lo que suena como un guiño a Kraftwerk en los sintetizadores, y la mención a «Radio Libertad», Ricardo da Force es quien rapea con agresividad en contraste con la espiritualidad de las voces femeninas sampleadas, más en sintonía con el góspel o la moda new-age de la época. Ricardo, fallecido en 2013 a los 45 años, mencionaba en este himno que co-escribió algunos de los cimientos de The KLF: aparte de repetir el nombre del grupo hasta la saciedad, como era habitual en el género, referencia palabras tan importantes para el dúo como «Trancentral» (sus estudios, representados en el hit ‘Last Train to Trancentral’, también presente en esta recopilación), o «Mu Mu». Esto último se debe a una deidad procedente de Mesopotamia que hemos encontrado en los manifiestos de The KLF hasta llegar al documental que acaba de salir (un tanto soporífero, todo hay que decirlo). ‘Welcome To The Dark Ages’ trata sobre la creación de una pirámide con cenizas de sus seguidores fallecidos. “Mumufication” es su gran reclamo publicitario, pues la web se llama así precisamente, https://www.mumufication.com/

Siempre vinculado a la cultura británica, el dúo ha anunciado ‘Solid State Logik 1’ en graffitis y posters de Kindsland Road en Londres, e incluye la versión metalera, con metralletas, de «3AM» que The KLF tuvieron a bien llevar a los Brits en compañía del grupo Extreme Noise Terror. De manera milagrosa –o no tanto– habían conseguido llevar ‘3AM Eternal’ al número 1 de las listas británicas y al número 5 de las estadounidenses (además de al puesto 3 de las españolas), y el grupo jugaba a hacer lo que le viniera en gana.



