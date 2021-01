‘Ritchie Sacramento’ y no ‘Ryuchi Sakamoto’ es lo nuevo de Mogwai

Mogwai sacan un nuevo álbum el próximo 19 de febrero. Se llama ‘As the Love Continues’ y de él ya puedes escuchar un par de temas: el primer adelanto era el instrumental épico ‘Dry Fantasy’ y el nuevo es uno de esos temas con letra que aunque no lo parezca sí tienen los escoceses.

‘Ritchie Sacramento’ es su nombre y viene presentado junto a un vídeo que, como el resto de la discografía de los autores de ‘Come On Die Young’, juega con la idea de la ingravidez.

En una nota de prensa, el grupo explica que el nombre de este tema viene de la confusión de un/a amigo/a de la banda que tenía ciertas dificultades para pronunciar el nombre del artista de culto y compositor de bandas sonoras Ryuichi Sakamoto. La letra está inspirada en una historia de Silver Jews: de ahí viene la primera frase del tema, «rise crystal spear», de un día que David Berman lanzó una pala contra un coche deportivo cuando era estudiante. La canción de Mogwai está dedicada a todos los músicos amigos que nos han dejado a lo largo de los años. David Berman, últimamente conocido por su papel en Purple Mountains, fallecía a mediados de 2019. Ryuichi Sakamoto está vivo y tiene 68 años.

01 To the Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth

02 Here We, Here We, Here We Go Forever

03 Dry Fantasy

04 Ritchie Sacramento

05 Drive the Nail

06 Fuck Off Money

07 Ceiling Granny

08 Midnight Flit

09 Pat Stains

10 Supposedly, We Were Nightmares

11 It’s What I Want to Do, Mum