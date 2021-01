Shakira vende los derechos de sus 145 canciones

Shakira ha decidido seguir los pasos de Bob Dylan y vender los derechos de todas sus canciones Hipgnosis Songs Fund Limited. La empresa británica ha adquirido el 100% de los derechos de publicación musical de la cantante colombiana, incluida la participación en los ingresos tanto de edición como de autor. La cifra de compra no se ha hecho pública y la adquisición no incluye futuros lanzamientos de la artista.

El catálogo de Shakira, una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, latina o no, pues se estima la venta de sus discos en 80 millones de copias vendidas según Music Business Worldwide, abarca un total de 145 canciones publicadas a lo largo de 30 años, entre las cuales se encuentran éxitos como ‘Ciega, sordomuda’, ‘Suerte (Whenever, Wherever)’, ‘Te Dejo, Madrid’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘La Tortura’, ‘Loba’, ‘Waka Waka (This Time For Africa)’, ‘Loca’, ‘Chantaje’, ‘Me Enamoré’ o ‘La Bicicleta’. La cantante, que ha lanzado un total de 11 álbumes de estudio, y ha escrito al menos 100 frases dignas de aparecer en los libros de historia, permanece imputada por 6 delitos fiscales tras haber defraudado 14,5 millones de euros a Hacienda.

Con sede en Londres, Hipgnosis Songs Fund es una empresa dedicada a la inversión musical que, recientemente, ha adquirido derechos de los catálogos de Neil Young, Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, RZA o Red One, productor de los primeros álbumes de Lady Gaga. Su fundador es Merck Mercuriadis, un conocido ejecutivo muy conocido en la industria de la música por haber manejado a artistas como Beyoncé, Mary J. Blige, Elton John o Iron Maiden. Mercuriadis considera los «royalties» de canciones una «clase de activo» similar al oro, el petróleo o la plata pero más «estable» y, desde esa perspectiva, busca cambiar las reglas de la industria para hacerla más justa y equitativa. Uno de los co-fundadores de Hipgnosis es Nile Rodgers.