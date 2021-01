El «New Love» de Ellie Goulding es tipo ‘Electricity’ y ‘Chromatica’

Silk City es el nombre del proyecto conjunto de Diplo y Mark Ronson. ‘Electricity’ con Dua Lipa forma parte de la historia, pues ha sido uno de los mayores éxitos del revival del «dance» de los 90, al igual que ‘One Kiss’. Y Diplo, que ya había trabajado con Ellie Goulding en la baladita de tintes EDM ‘Close to Me’, que contó con la participación de Swae Lee en un remix, lleva este nuevo tema a la década de «one hit wonders» como ‘What Is Love’ y ‘Saturday Night’.

Pese al perfil variado que presenta Ellie Goulding, de la balada a los territorios incluso oscuros, hay que recordar que muchos de sus grandes éxitos continúan perteneciendo a la pista de baile. Es el caso de ‘Burn’ y varias producciones junto al ahora mismo desaparecido Calvin Harris: de ‘Outside’ a ‘I Need Your Love’. Este nuevo single de Silk City con Goulding es un nuevo intento de llevar esa canción a la meta de ‘Electricity’, una referencia en el vídeo y también en la letra.

Aunque no haya pistas de baile abiertas, la gente de hecho sigue queriendo bailar, como demuestra el éxito de ‘Future Nostalgia‘, si bien ‘New Love’ tira más bien hacia los territorios de ‘Chromatica’. Te gustará si te gusta… ‘Rain on Me‘. Anclada en los 90, repetitiva, breve y por tanto adictiva, ‘New Love’ también recuerda a aquellas producciones de Jimmy Sommerville en solitario que parecía que podían petar… pero con las que al final no pasaba nada, en parte por su simpleza.

El vídeo, aunque sencillo, deja claro su cometido con Ellie Goulding interpretando a la cantante de un club con una peluca a lo Dolly Parton, y también a uno de los asistentes. El resto, procedente de la comunidad LGTB+, se besa, hace voguing o baila frente al espejo, a veces en la soledad a la que obliga la distancia-de-seguridad. Diplo y Ronson, por cierto, aparecen «missing», valga la contradicción, en un tetra-brik que quizá algún día acabe valiendo un potosí en Ebay.



