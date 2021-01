Rhye: «La música clásica me aporta algo diferente que no obtengo con el hip-hop o el tecno»

«Me he comprado una casa en Los Ángeles, con mi novia Geneviève, que está situada en lo alto de una montaña. No hay muchos vecinos pero sí mucho espacio para hacer cosas creativas». Michael Milosh, el cantante, compositor, instrumentista y productor de Toronto más conocido por el sobrenombre de Rhye, ha lanzado estos días un nuevo álbum llamado ‘Home‘ en el que ha seguido perfeccionando su fórmula de R&B-pop epicúreo para ahora otorgar más espacio a los ritmos de la música disco o incluso a las voces angelicales de un coro infantil danés.

Cuando hablo con Milosh vía Zoom a principios de diciembre, el músico se encuentra haciendo cuarentena en Toronto, en casa de sus padres. «Es un rollo». Al contrario, confinarse en su nuevo «hogar» de Los Ángeles ha sido pan comido para el artista. «Debido a la cuarentena, ahora lo normal es quedar en casa de tus amigos, no en un restaurante, por ejemplo, y esto ha hecho que algunas de las amistades nuevas que hemos creado se hayan intensificado, ya que nuestros amigos vienen a casa a menudo y se pueden pasar largas horas de cháchara con nosotros. Es una de las cosas buenas que ha traído la cuarentena, en mi opinión».

La idea de profundizar en el desarrollo de relaciones o proyectos queda plasmada en el concepto y el contenido de ‘Home’. El disco vuelve a ofrecer una entrada a la intimidad de su autor, y así, ‘Safeword’ alude a la «palabra secreta» que dos amantes comparten para detener un experimento sexual que puede estar yendo demasiado lejos. En lo lo musical, Milosh considera ‘Home’ una evolución de su sonido sin más misterio. «Constantemente estoy evolucionando, y en ‘Home’ he llevado más lejos mis influencias de la música clásica, la música disco o el rock clásico; en el álbum hay motivos de Motown y R&B, los cuales exploro más a fondo que antes». Las cuerdas orquestadas de ‘Home’ gozan de especial protagonismo en el largo: «He tocado el violoncello toda la vida, mi padre es violinista y la música clásica siempre ha sido muy importante en mi vida y lo sigue siendo. A pesar de haberla estudiado durante años, la música clásica me sigue aportando algo diferente que no obtengo ni con el hip-hop ni con el tecno. Todo lo que sé sobre los arreglos de cuerda intento incorporarlo a mis composiciones».



Más allá de ese núcleo de seguridad y felicidad al que alude el título de ‘Home’, el álbum parte a su vez de la idea de «hogar» individual para elaborar una reflexión más holística sobre la necesidad de habitar un «hogar» global en el que todos los seres humanos vivan en paz y armonía, lo cual está lejos de ser una realidad a día de hoy por culpa de problemas estructurales como el racismo. «‘Home’ habla sobre la importancia de ahondar en tus relaciones personales y de trabajar duro para obtener una sociedad mejor», señala Milosh. «Y este cambio pasa, por ejemplo, por erradicar las discriminaciones raciales que se dan hoy en día en Estados Unidos, que es de lo que habla ‘My Heart Bleeds’. Escribí esta canción después de que su co-autor, Itai Shapira, me contara que su primo había sido víctima de una agresión racista. La idea que extraigo de ella es que, para que cualquier cambio suceda, este se debe dar primero en la casa de uno».

Casualmente, cuando tengo oportunidad de charlar con Michael, se han conocido hace poco las nominaciones a los premios Grammy. La ausencia de The Weeknd en ellas vale a los premios las esperadas acusaciones de racismo y vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de insuflar vida nueva a una institución que parece haber desconectado de la realidad hace rato. Como dato, Illangelo, uno de los productores de ‘After Hours‘, es amigo de Michael y pasó tiempo en su casa, la de la montaña, mezclando algunas producciones que ha firmado en ese disco. «Cuando vi que The Weeknd no estaba nominado a los Grammy me sorprendió muchísimo, él es un fenómeno cultural. No es que Abel Tesfaye ande necesitado de apoyo por parte de la industria, pero Michael reconoce que, si le nominaran a un gramófono, la noticia le alegraría el día. «Cuando empiezas a indagar en cómo funciona la industria de la música, descubres que ganar un Grammy literalmente puede cambarte la vida. La vida de los músicos no es la más fácil». Por lo menos, Rhye puede mirar la ciudad desde lo alto de una montaña…