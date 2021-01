Canción del Día: las dudas metafísicas de Alexanderplatz en ‘Un tal vez rotundo’

El ex Klaus&Kinski Alejandro Martínez ha publicado esta semana su segundo álbum como Alexanderplatz. Un disco que ha venido presentado por el single ‘Murcia Delenda Est’ y más recientemente la ramoniana ‘Isabel como Fernando’, pero que también esconde muchas otras canciones destacables como la delicada ‘Mausoleo’, la sintética ‘La cosa’ o la que escogemos hoy como “Canción del Día”, ‘Un tal vez rotundo’. Foto: Paco Martínez.

Klaus&Kinski nunca escogieron como single ‘Mamá, no quiero ir al colegio’, a la postre su canción más reproducida en Spotify, porque les recordaba mucho al single principal de su debut, ‘Flash-back al revés’. Y ese podría haber sido el caso de ‘Un tal vez rotundo’: evitar escogerla como single principal de este nuevo disco, ‘Parques nacionales españoles’, por lo que recuerda a cosas pasadas en melodía, puentes instrumentales e inquietudes. Pero eso no tiene por qué ser malo.

La religión y la filosofía siempre formaron parte de la imaginería del dúo murciano, como vimos también en el vídeo de ‘Murcia Delenda Est’, y aquí Alejandro Martínez vuelve a lucirse con un texto lleno de juegos de palabras y sobre todo de dudas. “No sé bien si el dudar es en realidad la consecuencia de pensar con honestidad o no sé qué pensar, y confundo honestidad con necesidad para poderme consolar”, dice anhelante en un momento, mientras en otra estrofa plantea: “tal vez no sé, o quizá dudo porque dudo de dudar, si yo ya no sé qué pensar, tal vez tenga que pensar en dejar de pensar”. Después de un inquietante puente, sube la apuesta: “si saber que no sé es saber, pues entonces puede que tal vez /

si creo en no poder creer cree un modo de creer, en aquello que no sé”.

Si la melodía y los trucos de producción tienden hacia lo asfixiante tanto como algunos viejos éxitos como ‘Crucifixión, la solución’ de Klaus&Kinski o el pequeño hit del primer EP de Alexanderplatz, ‘Podrías haberte quedado quieto’; el humor no ha desaparecido tampoco por completo. Es muy evidente en los juegos de palabras entre «creer» y «crear» o en el título de la canción, porque… ¿desde cuándo un «tal vez» puede ser «rotundo»?



Lo mejor del mes: