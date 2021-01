Cachitos recordó la música dedicada a ciudades, también la que está «a 60 céntimos en Discogs»

Después de llevarnos de viaje en el tiempo para hacer un repaso a esas canciones que se escribieron para hacer reír, y otro a los diversos «sex symbols» que han pasado por los platós de TVE, el tercer episodio de la nueva temporada de «Cachitos» ha emprendido un viaje por las ciudades españolas y del mundo que han obtenido su homenaje musical.

El episodio arrancó por todo lo alto recordando las lamentables rimas de «Nueva York» y «jamón York» que ha dejado la historia del pop, para crecerse en sus momentos más surrealistas: sí, Celia Cruz, Raffaella Carrá -la popstar favorita del programa- y Ramoncín compartieron plano para cantar ‘Guantanamera’; la rima de «muro de Berlín» con «Burger King» de Boikot salió felizmente en televisión, y Bertín Osborne se tomó más en serio su papel de «crooner» de lo que muchos queremos recordar.

Sin dejar de mencionar el vozarrón de Sonia Fausto capaz de alargar una nota hasta el infinito y más allá o el gran homenaje a Italia de una casi irreconocible Rocío Dúrcal (cantado en inglés), el tercer capítulo de «Cachitos» ahondó especialmente en la música compuesta sobre ciudades españolas. No solo Madrid inspiró tanto a Shakira como a Bárbara Rey y no solo Barcelona dio lugar a un single de Pedro Ruiz que está «a 60 céntimos en Discogs» y ya es mucho: si no recordabas los éxitos dedicados a Cádiz de Niña Pastori o a Córdoba de Medina Azahara, probablemente acabes de descubrir que existió una persona llamada Pedro Madrid que dedicó un tema a Badalona.

Entre grupos que viajan a Soria como Gabinete Caligari, otros que pasan una y otra vez por Santander como Los Carabelas y otros que pregonan en Aragón coomo Kase.O, la música que sonó este lunes en «Cachitos» también fue internacional: habría sido un delito olvidarse de ese ‘West End Girls’ de Pet Shop Boys dedicado a la noche londinense. La mejor canción del programa con diferencisa. Claro que para divertirse no hace falta irse más lejos de Tarragona: Els Pets se lo han pasado de miedo durante 35 años a pesar de que se llamaron así «porque pensaban que no durarían nada». ¿El consejo de Cachitos? No llames a tu hija Khaleesi.