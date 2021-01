Cachitos: «sex symbols» también han sido Leonard Cohen y Barba Streisand… y lo sabes

Cachitos ha emitido este lunes el segundo episodio de su nueva temporada, dedicado a los artistas más deseados, a esos iconos convertidos en «sex symbols» de una generación… o de varias. Si el concepto parece un poco pasado de rosca, es que lo está: al fin y al cabo esto va del archivo documental de TVE, donde verás más veces el escenario de 300 Millones que una actuación de BTS, más que nada porque el único programa de televisión español donde los surcoreanos podrían ir a cantar a día de hoy es El Hormiguero, que no se conoce por ser un programa de actuaciones musicales.

Así, el visionado de ‘Cachitos Sex Symbol’ ha vuelto a ser especialmente estimulante por lo que el rotulista ha podido comentar sobre la imposibilidad de entrevistar a Pepa Flores; sobre la engañosa elegancia de Brian Ferry de Roxy Music, que se casó con la ex de su hijo; sobre la afición de Paulina Rubio a la purpurina y a los «ventiladores industriales»; o sobre esa Shakira cuyos bailes y canciones «nunca te defraudarán… excepto si eres inspector de Hacienda». Alguien en la oficina de Cachitos debe tener especial predilección por Justin Timberlake porque dice que seguirá siendo «un zagal hasta cuando cambie las zapatillas por los mocasines». Nada que objetar.

Entre las curiosidades vistas en el último episodio de Cachitos, además de una Virginia Diaz que sale vestida y acicalada para dar las campanadas, se encuentra su sección dedicada a esos artistas «feapos» que no son especialmente guapos pero que «tienen un no sé qué», muy necesaria porque de ninguna manera se podría haber obviado en este episodio la existencia de Leonard Cohen, una persona capaz con su voz de «hipnotizar hasta a las gallinas», de Barba Streisand o incluso de un sudoroso Barry White. Albert Pla, que aparece al principio del video, parece adelantar esta sección, pero no se sabe porque no vuelve a hacer acto de presencia en todo el programa.

Cumpliendo su propósito de sacar el pasado a relucir, ‘Cachitos Sex Symbol’ sorprende más cuando nos recuerda aquellos artistas ultra deseados que ya no están tan presentes en la conciencia popular, y no, no me refiero exactamente a Samantha Fox, la «reina de los calendarios», sino más bien a Wendy James de Tranvision Vamp, a Pat Escoin de Los Romeos o a ese Patxi Andión que dejaba embobada a la audiencia femenina y haría historia en el cine del destape.

‘Cachitos Sex Symbol’ deja cierta sensación de incomodidad cuando vuelve a poner sobre la mesa ciertos estereotipos asociados a las personas latinas que los artistas han paseado por el escenario de TVE, empezando por el mismo Ricky Martin, que es de Puerto Rico. Se nota que los vídeos son antiguos porque ni en un millón de años superarían el filtro de las redes sociales a día de hoy, afortunadamente. También se nota que hemos avanzado cuando eso de dar por hecho el atractivo de la madurez de Bertín Osborne o Julio Iglesias, pero no el de Marta Sánchez, Kylie Minogue o Vanesa Paradis en la actualidad, parece cosa del pasado. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Y también absurdo…