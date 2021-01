Ninguna de las 2 candidatas a representar a España en Eurovisión 2021 recordará a ‘Universo’

El próximo mes de febrero, aún en un día por determinar, se escogerá en una gala de RTVE la canción que representará a España en Eurovisión. Como ya se había comunicado, acudirá Blas Cantó tras la cancelación de la edición 2020 con aquel ‘Universo’ que no iba a ningún sitio.

Este año hay una considerable mejora: si ‘Universo’ fue elegida a dedo por el ente público, este año se presentarán dos canciones de Blas Cantó en dicha final nacional. Además, hay una novedad respecto a otras ediciones: únicamente el televoto durante el programa en directo decidirá cuál de las dos canciones irá a Eurovisión, y en ningún caso el jurado.

Se trata de dos canciones ya seleccionadas entre varias opciones y RTVE nos transmite unas declaraciones de Blas Cantó al respecto: «Vamos a presentar dos canciones totalmente distintas. […] Son dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente», ha indicado sin revelar si alguna será de corte latino o una balada, pero sí que se ha huido específicamente de ‘Universo’, suponemos que porque esta canción iba muy floja en las apuestas. Continúa: «Ha sido un proceso muy intenso, no hemos parado. Desde que acabó la ‘era 2020’, nos hemos centrado mucho en componer nuevas canciones, en buscar sonidos que no recordaran a nuestra anterior propuesta. Y, sobre todo, me he rodeado de la gente de la que he querido rodearme. He compuesto con un montón de artistas que también me han dado otra visión», ha explicado.

Para asegurarse que Eurovisión 2021 se celebrará, la organización ha ideado un plan: Blas Cantó, al igual que el resto de los artistas que participan en Róterdam 2021, tendrán que grabar su actuación previamente. Se han planteado cuatro posibles escenarios, que van desde un copia pregrabada en cada país de origen -cómo se realizó Eurovisión Junior 2020- hasta una celebración tradicional en la ciudad anfitriona. En las próximas semanas conoceremos por cuál de los supuestos se decantan finalmente. El festival se celebrará sí o sí el 22 de mayo, tras las dos semifinales tradicionales la misma semana. Nuestro foro de Eurovisión 2021 ya está operativo.