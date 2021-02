Tony Bennett, que publicará un segundo disco con Lady Gaga, padece Alzhéimer

Tony Bennett padece Alzhéimer, según ha hecho público hoy lunes su familia en una revista y reproducen medios como CBS News. El cantante, de 94 años, fue diagnosticado de su enfermedad en el año 2016, tras sufrir un episodio después de un concierto en el que reconoció a su mujer, Susan Benedetto, haber olvidado los nombres de sus músicos.

La revista citada explica que cantar «ha salvado» a Bennett y desvela que, una vez diagnosticado, el intérprete de ‘The Way You Look Tonight’ ha llegado a grabar un segundo álbum de estándares del jazz con Lady Gaga, junto a la que, en 2014, editó el álbum ‘Cheek to Cheek‘. Bennett y Gaga presentaron este disco juntos de gira en el año 2015, cuando se les pudo ver actuar en Barcelona. La grabación de la segunda parte de ‘Cheek to Cheek’ ha quedado documentada en vídeo, lo que incluye un episodio narrado por la revista en el que Gaga recuerda a Bennett aquella gira y él, que luce «perdido» y «confuso», parece no recordarla. En otro episodio, Gaga observa a Bennett cantar una canción de amor antes de romper a llorar.

Tony Bennett, que ha publicado 60 álbumes de estudio desde que lanzó su primer disco en el año 1952, y ha ganado 18 premios Grammy, es conocido por sus interpretaciones de estándares del cancionero popular americano, pero también por su compromiso político en defensa de los derechos sociales: el artista llegó a participar en la manifestación de Selma de 1965 junto a Martin Luther King y no ha escatimado en críticas hacia la política estadounidense. En Instagram, Bennett ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su mujer y a su familia por el apoyo: «la vida es un regalo, también con Alzhéimer».