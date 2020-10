Chavales: «Lady Gaga es un referente para gente que lo ha pasado realmente mal en su adolescencia»

Chavales nos conquistaron a principios de este año con un gran hit llamado ‘Las plantas de la terraza‘ y desde entonces han asentado su carrera en Elefant, sello de La Bien Querida y La Casa Azul, con un mini LP tan entretenido como ‘Tu foto en el techo‘. Los Smiths, The Tough Alliance, The Drums y Joe Crepúsculo están entre los grupos que nos vinieron a la mente escuchando su música, por lo que es una sorpresa que uno de sus miembros, Javier Paredes (delante, en la foto), haya querido hablar de Lady Gaga en «Meister of the Week«. Paredes es el nuevo invitado de nuestra sección comisariada por Jägermusic, en la que un artista habla sobre su pasión oculta, y recordemos que PUTOCHINOMARICÓN habló en ella misma sobre Charli XCX, antes de terminar desfilando por un concierto de Charli XCX. Esperemos que Javier corra una suerte similar.

¿Por qué has escogido hablar de Lady Gaga en esta sección? ¿Qué representa para ti y cuándo exactamente se convirtió en ese algo?

No me considero muy fan de nada en concreto o mitómano de algún famoso o artista, pero pensé en Gaga porque es de las pocas artistas que sigo desde que empezaron hasta ahora, con mayor o menor atención según la etapa. Su música me ha acompañado desde los 14 años más o menos y para mí representa disfrutar de un producto y artista sin prejuicios de ningún tipo, desde lo mucho que consigue motivarme o lo bien que me hace sentir. A veces según en qué momento me ha dado “cosa” decir que me gustaba según qué grupo, como Sabina en mi adolescencia, por ejemplo, porque nadie que conocía lo escuchaba, pero con Gaga nunca me ha pasado eso. Tengo recuerdos bastante guays en los que su música ha estado involucrada, como cuando vivía en Chile que salió ‘Perfect Illusion’ y me metí en mi cuarto mientras en mi casa había una fiesta para escuchar la canción tranquilamente y luego volver a la fiesta (me la puse bastantes veces).

¿Qué crees que la ha convertido en una especie de diosa para la gente diferente?

No sé si diosa, pero sí creo que es un referente para muchísima gente, gente que lo ha pasado realmente mal en su adolescencia, que no sentía que encajaba en ningún sitio, por ejemplo, y que ha encontrado en su música un espacio seguro en el que liberarse o sentirse mejor. No sigo mucho a su comunidad de fans, pero vi esto muy claro cuando fue a la 9ª temporada de RuPaul como invitada y una de las drags súper emocionada le dijo que prácticamente le había salvado la vida.

¿Cuál crees que ha sido el momento más punk o salvaje de su carrera?

Pues sus inicios fueron muy punks, creo, pero un momento que recuerdo que pensé en que se le había ido un poco de las manos fue en la etapa ‘ARTPOP‘ concretamente en su actuación en el festival SXSW cuando llevó a esa artista para que le vomitara encima. Creo que en ese momento estaba muy condicionada por el éxito de sus dos trabajos anteriores y quiso rizar el rizo, aunque no creo que fuera negativo, igualmente me pareció guay.

¿Cuál crees que ha sido su ida de olla más brillante? ¿El vestido de carne, el vestido volador de Volantis, anunciar concierto en la Luna en 2015…?

No sé si es ida de olla, pero la etapa con Bennett me pareció brillante, por decirlo así. Creo que le sirvió para hacerse respetar, por así decirlo, sin dejar de lado del todo su parte excéntrica y creo que le salió bien, la verdad. No me parecía que encajara para nada en ese estilo y sinceramente a veces no me la creía, pero le funcionó. Y lo del concierto a la Luna siempre pensé que fue un bulo, porque como que de repente nadie sabía nada de ese proyecto y no volvió a hablar de ello… pero hubiera sido genial.

«En muchas cosas que hace hay bastante postureo, eso es parte de ella también y de su manera de venderse al público»

Ella es muy fan de Iron Maiden, Metallica y cosas así, ¿crees que es real o hay ahí un poco de postureo? ¿Crees que ha logrado traspasar esa pasión a sus seguidores, que sus fans se sumergen a su petición en los discos de estos artistas?

Bueno, creo que en muchas cosas que hace hay bastante postureo, eso es parte de ella también y de su manera de venderse al público y el acercarse a este tipo de grupos no es una excepción, aunque eso no quita que realmente le puedan gustar. Y sí, pienso que cualquier artista de su nivel tiene la suficiente influencia como para hablar sobre un grupo cualquiera, aunque sea uno de folklore extremeño, por ejemplo, y conseguir que miles de personas les presten atención.

¿Qué te parece su versión más adulta, ‘Cheek to Cheek‘, ‘Joanne‘, ‘A Star Is Born‘?

Pues sinceramente creo que le ha venido bastante bien, sobre todo para conectar con un tipo de público que no confiaba en ella por su pasado más excéntrico y que, además, dudaba y juzgaba su capacidad como cantante y artista. Creo que ha demostrado una faceta nueva que la presenta como una artista bastante versátil que puede hacer realmente lo que quiera, como el salto que ha vuelto a pegar en ‘Chromatica‘.



¿Cuál crees que ha sido el momento más bajo de su carrera desde el punto de vista artístico?

La verdad es que no sabría decirte. A mí todas sus etapas me han aportado algo, aunque no por igual… Es cierto que ‘Joanne’ por ejemplo me acabó aburriendo, aunque me escuchase el disco muchísimas veces, en eso sí que me contradigo un poco, pero realmente no me dio para más, sobre todo por el discurso sobre su tía con el que lo acompañaba y que vendía siempre en las entrevistas. Me pareció un poco impostado que de repente la mayor parte del concepto del disco fuera por ese camino, pero bueno, creo que también era necesario de alguna manera para ella hacer algo así.

«ArtPop es de sus mejores discos y tiene mérito cómo lo sacó adelante teniendo en cuenta que estaba pasando por una etapa difícil»

¿Cuál crees que es su momento más infravalorado?

Bueno, creo que puede ser la etapa ‘ArtPop’. Creo que se la juzgó muchísimo en un principio aludiendo a que era un trabajo que quería seguir la línea de los anteriores sin aportar nada diferente, pero a mi parecer es de sus mejores discos y tiene mérito cómo lo sacó adelante teniendo en cuenta que estaba pasando por una etapa difícil después del tema de su cadera y de lo precipitado que fue la promoción del disco. Creo recordar que hubo vídeos como ‘Applause’ que hizo deprisa y corriendo por la presión que sentía en ese momento, pero no sé si es así del todo.

¿Qué te ha parecido ‘Chromatica’? ¿Qué te ha molado más, qué menos…? Tras ‘Rain on Me’, ¿por qué crees que ‘911‘ no ha terminado de ser un hit?

Una pasada, la verdad. Es un disco que no he esperado con tantas ganas como los anteriores, a lo mejor por el contexto en el que ha salido o porque no le he prestado tanta atención, pero me ha gustado mucho. Mucha gente esperaba algo nuevo o diferente a lo anterior y creo que hay que acostumbrarse a que Gaga, parece ser, que no quiere seguir la línea de lo que se hace en el momento, sino lo que le apetece. También que haya parado toda la promo y que aun así le haya funcionado hasta seguir alargando el disco todo este año me parece un acierto, esté hecho a conciencia o no.

Me ha recordado a sus primeros trabajos y eso me encanta. Lo que más me ha molado son las portadas y que haya dividido el disco en tres partes separadas por transiciones, creo que se puede escuchar por momentos independientes y según tu estado de ánimo. Lo que menos diría el estilismo con el que se ha presentado alguna vez, como en ‘Stupid Love’, me parece un poco horrible, pero tampoco le puedo sacar muchas más pegas.



¿Has sido fan hasta el punto de bajarte a los fangos de internet en la guerra de las divas, que si Madonna, que si Katy Perry, que si Dua Lipa?

La verdad es que no, no soy mucho del pique que puede haber o no entre divas del pop, por curiosidad a veces me gusta saber lo que ocurre, pero no lo sigo de cerca.

¿Podemos intuir algo de la música de Lady Gaga en Chavales? Nunca habría adivinado esta pasión oculta, ciertamente.

JAJAJA, pues la verdad es que no la hemos tenido como referente para el proyecto, pero nunca es tarde y puede ser un buen terreno al que acercarse y experimentar, claro.