Celeste apela a las canciones de amor que ya nadie escucha en ‘Tonight Tonight’

Celeste es el actual número 1 de álbumes en Reino Unido, lo que nos dice que este podría ser su año. Nos conquistó con ‘Strange’ a finales de 2019 y durante los últimos tiempos ha continuado publicando sencillos: el nervio de ‘Stop This Flame’ le ha dado su mayor hit de momento y ahora ha colado en las playlists de Radio One y Radio Two (BBC) ‘Love Is Back’. Pero ha sido otra de las canciones del largo ‘Not Your Muse’ la que ha terminado de conquistarnos: ‘Tonight Tonight’ puede ser la mejor vía para acercarse al álbum para aquellos que no escuchan la radio o las playlists británicas y no están aún familiarizados con Celeste.

La cantante de 26 años pertenece a la escuela de Amy Winehouse, Adele, Sam Smith o Emeli Sandé, y estos días ha dejado en The Guardian el titular de que las mujeres cantantes de soul, blues y jazz no tienen suficiente visibilidad en el mainstream. Que ‘Tonight Tonight’ apela a los clásicos está claro cuando su misma letra, tras comenzar con el estribillo, empieza diciendo: «estaba escuchando las canciones de amor que nadie escucha ya».

La composición ha sido escrita por Celeste Waite junto a Sean Douglas y James Hartman, el primero de los cuales es conocido por su trabajo junto a gente tan dispar como Lizzo y David Guetta, y el segundo un poco igual, de Kygo a Rag’n’Bone Man. En cualquier caso, el chip estaba aquí puesto en modo clásico en una producción que podría haber aparecido en el debut de cualquiera de los artistas de neo-soul citados. Es ‘Tonight Tonight’ una canción de desamor desprovista de la maldad de Winehouse, optando aquí por algo tipo «te quiero tanto que nunca había deseado a nadie de esta manera», dejando también lo que podría ser -o no- un guiño a la película ‘Call Me By Your Name’, que recuperaba el lado más sufrido del amor romántico. «And when you see the future, do you call me by your name?», canta Waite.

Eso sí, a fin de cuentas ella parece quedarse con lo bueno, y dice sobre el que será nuestro «Disco de la Semana» en nota de prensa: “’Not Your Muse’ es la fuerza encontrada cuando estaba exhausta…En el proceso de hacer el disco me he permitido llegar un lugar donde me siento empoderada, plenamente alerta y realizada. Estoy muy orgullosa de lo logrado en mi disco de debut y lo que supone estar aquí, después del año que todos hemos vivido, solo puedo sentir gratitud y entusiasmo. Espero que lo disfrutéis».



Lo mejor del mes: