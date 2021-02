Celeste es el primer número 1 relevante de 2021 en Reino Unido

El esperado debut de la artista revelación Celeste, ‘Not Your Muse’, es el primer número 1 relevante de 2021 en Reino Unido. El disco que ha venido presentado por temas como ‘Strange’ y más adelante ‘Stop This Flame’, ha vendido más de 22.000 unidades en estos primeros días en las islas, y tiene una proyección comercial que recuerda a los primeros de Adele o Emeli Sandé. Será nuestro «Disco de la Semana» la semana que viene, salvo lanzamiento sorpresa de mayúsculo tamaño en las próximas horas.

¿Por qué decimos que este es el primer número 1 relevante en álbumes en Reino Unido este año? Su cifra de venta es saludable y orgánica, no parece especialmente inflada por estrategias de última hora a través de su web, como sucedía la semana pasada con una reedición de Bring Me the Horizon. Peor aún, lo que sucedió la semana de antes: ’Suckapunch’ de You Me At Six era número 1 en Reino Unido en su semana de salida, sí, pero la semana siguiente ya no aparecía a lo largo y ancho de todo el top 100.

Barry Gibb también fue número 1 en enero, pero con un disco de versiones country y los dos primeros números 1 de 2021 en Reino Unido fueron resquicios de tiempos pasados: ‘Christmas’ de Michael Buble y ‘evermore’ de Taylor Swift.

También han conseguido entradas destacadas en álbumes esta semana Fredo, disco en el que colabora en un hit Dave con ‘Money Can’t Buy Happiness’ (2), Arlo Parks con ‘Collapsed in Sunbeams’ (3) y Steven Wilson con ‘The Future Bites’ (4). Goat Girl han quedado en el top 30 con el notable ‘On All Fours’, pese a que por ventas deberían estar en el top 10.