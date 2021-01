Dos cosas inquietan a la debutante Arlo Parks, que este viernes 29 de enero publica su esperado primer disco. Por un lado, la salud mental, que todos aprendamos a expresar nuestras emociones, a ser nosotros mismos, y a sufrir lo justo. Su tema ‘Hope’, en el que repite sin censar que «no estás solo/a», puede ser el nuevo ‘Everybody Hurts’ para mucha gente. Y bien, porque canciones contra el suicidio nunca han sobrado. Por otro, y en estrecha relación con lo anterior, la causa LGTB+, pues se reconoce a sí misma como bisexual y trata el tema con naturalidad en composiciones como ‘Eugene’ o ‘Green Eyes’, co-escrita por Clairo, en la que está claro por qué alguien no se atreve a ir con otra persona de la mano.

Aparte de representar a la Generación Z, etiqueta que si no le ha aburrido ya, no habrá sido por falta de intentos, ‘Collapsed In Sunbeams’ es fácilmente vinculable a la moda neo-soul que emergió hace unos 15 años en los tiempos de MySpace, como prueba por ejemplo ‘Bluish’. Arlo Parks le da cuerpo a todo con un álbum en el que también explora diferentes caminos, comenzando con un pequeño «spoken word» y terminando con una de sus producciones más ambiciosas, hasta cierto punto diferente a lo que escuchamos en el resto del álbum.

Con influencias del aterciopelado R&B de Estelle o el Frank Ocean más pop, ‘Collapsed In Sunbeams’ se construye sobre pilares que hemos venido conociendo como adelantos, como el excelente y misterioso tema ‘Caroline‘, que podría retratar una escena de maltrato… o no; o ‘Hurt’. Esta canción, bajo la producción de Gianluca “Luca” Buccellati, un músico y autor de Nueva York sobre todo conocido por su trabajo para Tei Shi, incorpora elementos del lado más amable del trip-hop, al igual que otras composiciones del disco.

La artista ha crecido escuchando a Fela Kuti y a Otis Redding, y después revela que se ha hecho seguidora de Kendrick Lamar, Sufjan Stevens y King Krule, pero más que a todos ellos, recuerda a la música de finales de los 90. En ‘Hurt’ parece que pudieran aparecer los Saint Etienne que trabajaron con Tore Johansson (‘Good Humor’), productor de los Cardigans. Incluso Arlo Parks recuerda un poquito a Nina Persson al principio de la ligeramente funk ‘Too Good’, y también en los coros de ‘Green Eyes’.

Si podemos interpretar que su gran hit ‘Eugene’ es un remedo de los Radiohead de ‘In Rainbows’ y The xx, sorprenden los detalles de producción -piano y teclados- en la ambiental ‘Black Dog’; la sofisticada producción de la final ‘Portra 400’, en la estela del hip hop de principios de siglo; y el carácter incluso bailable de esa invitación a largarte que es ‘Just Go’: llevo tiempo deseando que Adele haga un tema con este pequeño ritmillo, por lo que pudiera pasar con ella en las pistas con una remezcla. No es ese, en cualquier caso, el cometido de ‘Collapsed In Sunbeams’, sino capturar la importancia de pequeñas historias de las que Arlo Parks ha sido testigo. Atendiendo a la calidez de estas grabaciones mimadas y tranquilas, entre citas a Sylvia Plath y ‘Twin Peaks’, qué duda cabe de que lo ha conseguido.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Caroline’, ‘Hope’, ‘Hurt’, ‘Just Go’, ‘Portra 400’

Te gustará si te gusta: la primera Lily Allen, Clairo, el Frank Ocean más pop

