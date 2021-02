Isaac Dunbar se une al productor de ‘Pure Heroine’ en ‘love, or the lack thereof’

Empezó a producir música con nueve años inspirado por el ‘ARTPOP‘ de Lady Gaga. Y, aprendiendo a través de tutoriales de Youtube, Isaac Dunbar fue publicando temas que solo escuchaban sus amigos, hasta que en 2018, con quince, llamó la atención de The Fader y del programa de Zane Lowe, sacando al año siguiente su EP debut ‘balloons don’t float here’. Sony/RCA le echó el ojo y el chico publicó su segundo EP, ‘isaac’s insects’, que incluía desde una cover de Rina Sawayama a ‘makeup drawer’, canción sobre la homofobia interiorizada que escribió con catorce años (!). Ahora tiene a punto de caramelo su tercer EP, ‘evil twin’, del que ya conocemos ‘pink party’, ‘intimate moments’ y el tema que hemos elegido destacar, ‘love or the lack thereof’.

Dunbar, de madre italiana y padre liberiano pero nacido en Massachusetts, nos recuerda irremediablemente a Troye Sivan en canciones como ‘boy’, ‘suicide’ o ‘diamonds are a girl’s best friend’, pero a un Troye Sivan bastante más oscurillo, como podemos ver en ‘isaac’s insects’ o, sobre todo, en ‘pink party’, emparentada con los sonidos de Tommy Genesis, Travis Scott e incluso (ejem) Marilyn Manson. De hecho, en esta ‘love or the lack thereof’, escrita junto a su amiga Silver Sphere y a Leland (colaborador también de Troye) y que eshoy la «Canción Del Día», Dunbar cuenta que quería reunir lo bonito y lo tóxico del amor, y los lugares en que ambos conceptos se entrecruzan, especialmente representado en ese “I want it to be so badly / what you see in me” del estupendo puente.

Está además producida por Joel Little, a quien recordaréis especialmente los fans de Lorde: suya fue la producción de ‘The Love Club‘ y de ‘Pure Heroine‘, primer EP y primer disco de la neozelandesa. Little ha trabajado además con Taylor Swift (‘The Man’, ‘You Need to Calm Down’) o Tove Lo (‘Mistaken’), y volvió a trabajar con Lorde para ‘Melodrama‘ en ‘Supercut’, a cuyos sintes recuerda a veces ‘love or the lack thereof’. Dunbar reconoce de hecho a Lorde como una de sus mayores influencias para esta canción, y la forma en que arrastra “not my fault / that I crave / your attention” desde luego parece un guiño al “not my fault / just a thing / that my mind do” de ‘The Louvre’. Tiene siete años menos que Lorde y dos menos que la también precoz Billie Eilish, pero las cifras de streaming que maneja el chiquillo no son nada despreciables, hasta el punto de que tenía programada para 2020 una gira por Estados Unidos y Europa, ahora aplazada por la pandemia. Veremos qué le trae 2021.