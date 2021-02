«No te vayas al baño, quédate una más»: el hit disco de SG Lewis con Nile Rodgers

S.G. Lewis es el proyecto electrónico del británico Sam Lewis que en los últimos tiempos has escuchado en compañía de gente como Clairo, Aluna o Rhye. Especialmente llamativa, aunque no haya sido su mayor hit, fue la colaboración con Robyn y Channel Tres en ‘Impact’. A pocos días de publicar su disco de debut, que seguro que interesa a seguidores de Disclosure o Totally Enormous Extinct Dinosaurs, es decir, bebe del electrohouse y el techno pero desde una perspectiva pop, ha sacado un nuevo single llamado ‘One More’. Foto: Charlie Cummings.

En este caso se trata de una colaboración con Nile Rodgers. El miembro superviviente de Chic que tanto queremos por aquí deja su impronta de manera clarísima a la guitarra eléctrica, entregando su típica secuencia de acordes disco, la que escuchamos en clásicos de los años 70 como ‘Le Freak’. SG Lewis ofrece además una historia sencilla pero poco común e irresistible: la letra es una súplica para que alguien se quede a bailar una más en la pista, destacando el uso de las palabras «bathroom stall», que puede significar de «urinario» a «cabina del baño, según nos convenga. Sam trata de prevenirte de sexo y/o drogas: «Sé que no puedes quedarte para siempre / ya sé que tienes amigos en el baño / llevo queriendo hacer esto desde que te conozco / ¿no nos podemos quedar una más?».

Universal facilita a la prensa una declaración de Nile Rodgers, no sobre lo del baño, sino sobre la colaboración con Lewis: «SG y yo llevamos trabajando un par de años en mi segunda casa, Abbey Road. Me encanta lo natural y guay que es la canción. Los increíbles Julian Bunetta y John Ryan han compuesto la canción con nosotros ¡y la han bordado!”. Por su parte, SG Lewis aporta: «‘One More’ fue la primera canción que compuse para el disco en Los Ángeles, la que le dio pie a hacer el resto del álbum. Trabajar con Nile Rodgers ha sido una experiencia que se quedará conmigo toda la vida porque poder contar en esta canción con la persona que ha influido no solo en este disco, sino en toda mi carrera, es flipante”.

El álbum se llama ‘times’ (sic) y, a falta de pistas de baile y conciertos, se presentará con un evento online: “Cuando comencé a hacer el disco me imaginaba los momentos que se crearían con mi público al tocarlo en directo. Esperaba que la música serviría de banda sonora para la celebración y para ayudar a crear recuerdos que durasen siempre. Nos encontramos en una situación muy diferente en 2021, la perspectiva del disco que albergaba en mi cabeza ha cambiado totalmente. Mientras muchos esperamos que llegue el día en que las cosas regresen a la normalidad, he visto la oportunidad de crear recuerdos juntos, sin importar cuáles sean las circunstancias actuales. Estoy entusiasmado de poder compartir esto con todos vosotros. Esta experiencia llevará a vuestras casas un espectáculo de un modo que sería completamente inviable en concierto alguno en el mundo real, y podréis sumergiros en el universo del tiempo. Espero que os pueda aportar una vía de escape y euforia. ¡Vayámonos de fiesta!».