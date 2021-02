Sufjan Stevens cuenta con Luca Guadagnino para su nuevo vídeo

‘Tell Me You Love Me’ no es uno de los temas de ‘The Ascension‘ de Sufjan Stevens que más nos habían gustado, pero el cantante estadounidense lo ha escogido para seguir promocionando su último disco, uno de los mejores de 2020; y ha contado para su vídeo con nada menos que la dirección de Luca Guadagnino, director de ‘Call Me By Your Name‘ -película para la que Sufjan compuso e interpretó dos canciones originales, una de las cuales obtuvo una nominación a los Oscar- y recientemente de la serie ‘We Are Who We Are‘, según mi compañero Fernando García un «prodigioso retrato generacional».

En nota de prensa, Guadagnino ha compartido las siguientes palabras sobre el vídeo de ‘Tell Me You Love Me’: «El doloroso sentimiento de amar y de querer ser amado, el misterio de los cuerpos que chocan entre sí, los aspectos más espeluznantes de la naturaleza, la sublime poesía musical y la voz de Sufjan… todo esto ha formado parte de este vídeo que estoy orgulloso de haber hecho con otros dos grandes artistas como son Alessio Bolzoni y Celia Hempton».

Acorde al sonido de este tema downtempo, de luminosos coros y destellos electrónicos, el vídeo alterna imágenes de personas realizando movimientos de danza interpretativa en el suelo, con otros de paisajes naturales y de pinturas hechas en acuarela.