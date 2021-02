Django Django: «No soporto la música que está producida de más»

Django Django acaban de publicar el que a todas luces promete ser el disco mejor valorado de toda su carrera a la larga, un ‘Glowing in the Dark‘ que es el Disco de la Semana en estas páginas. Más valorado, decimos… incluso más que su debut nominado al Mercury. Las críticas ya lo sitúan por encima de aquel, sin que los otros dos discos de la banda de Londres se queden demasiado atrás. Es un momento estupendo, por tanto, para reunirse con Django Django y hablar sobre las nuevas canciones que han entregado al mundo post-pandemia. Nos atiende Dave vía Zoom para hablarnos de su pasado como DJ y también de su aversión a las redes sociales.

¿Qué significa este disco para ti?

Este disco es una continuación de ‘Marble Skies‘. Los sonidos que exploramos parten de los del anterior, ya que cuando terminamos aquel disco casi empezamos el siguiente. Algunas de estas canciones nuevas las llegamos a presentar hace tiempo en directos por Estados Unidos y México. ‘Glowing in the Dark’ es otro álbum de Django Django, pero mejor, porque creo que con el tiempo hemos mejorado, perfeccionado la fórmula, y aprendido a hacer mejores canciones. Es una progresión del disco anterior.

El disco tiene un sonido «de banda», no es un experimento de estudio. El confinamiento no os ha llevado por esa dirección…

«Glowing» efectivamente es más «de directo» que nuestros álbumes previos, no se basa tanto en los samples como los anteriores. Cuando yo empecé a componer música, hacía hip-hop y poseía un sampler muy bueno, por lo que esta filosofía la terminé aplicando a la música de Django Django. Este disco es mucho más «vivo», nace de tocar todos juntos en la misma sala.

¿Habéis tenido oportunidad de ensayarlo para futuros directos?

Realmente no, solo hemos hecho sesiones acústicas de las canciones, cada uno desde su casa, tocando cada uno en una ubicación diferente. ‘Spirals’ sí la hemos tocado propiamente en directo, ‘Waking Up’ también, pero todavía tenemos que averiguar exactamente cómo vamos a tocar este disco en vivo.

¿Cómo has lidiado con la cuarentena en su momento más duro?

Hay días en que he estado más creativo y motivado, y otros en que esto no ha sido así en absoluto. Ha sido difícil para todos porque las cosas que normalmente haces para mantenerte alegre y feliz, como ver a tu familia o a tus amigos, no las has podido hacer, así que ha tocado ir sobre la marcha y no ser demasiado duro con uno mismo. A veces solo hay que esperar a que llegue la inspiración.

¿’Spirals’ siempre iba a ser la primera pista del disco?

Creo que sí. La escribimos con la intención de tocarla en directo, y como empieza con esa melodía que se acelera cada vez más, para nosotros era obvio que tenía que abrir el álbum, porque iba a sonar rara en otro lugar. No nos rompimos mucho la cabeza para tomar esta decisión.



‘Got Me Worried‘ me recuerda un poco a ‘Walk Like an Egyptian’ de las Bangles, ¿nadie os lo ha dicho?

Me encanta esa canción pero nadie nos ha dicho que se parezca ni lo había pensado realmente. Quizá haya sido una influencia del subconsciente porque de pequeño la escuchaba mucho, era un gran éxito en la época en que yo iba al colegio.

¿De dónde salen los aplausos que suenan al final de la canción?

Es un sample sacado de un vídeo cualquiera que he encontrado en Youtube, de un público aplaudiendo. Existe una página web llamada Sounddogs en la que es posible encontrar samples por 3 dólares, de sonidos de lluvia, de público aplaudiendo, de una persona saludando… Es una web que uso bastante.

«Dave: Yo quería era ser un gran DJ como Laurent Garnier. Django Django supuso un giro extraño en mi vida»

¿Cómo ha surgido la colaboración con Charlotte Gainsbourg?

Cuando terminamos la maqueta de ‘Waking Up’ se me ocurrió que a la canción le faltaba algo, como una cantante distinta, así que pensamos en Charlotte porque formamos parte del mismo sello, Because Music, y porque ya le hicimos un remix hace unos años, de su tema ‘Trick Pony’. Con esta idea escribimos al sello para que la contactase y ella aceptó de manera inmediata, así que vino a París a grabar la canción con nosotros.

¿Escucháis su música o simplemente os gusta su voz?

Me gusta su voz. Hace tiempo hizo un disco producido por Beck, ‘IRM‘, el que incluye ‘Trick Pony’, que es una canción que me encanta, y cuando escuchaba ‘Waking Up’ no podía dejar de pensar en esa canción.

¿Cuál es el tema de ‘Glowing in the Dark’ del que te sientes más orgulloso?

‘Asking for More’ es una de las mejores composiciones que ha hecho Jimmie, el bajista. Me gusta mucho ‘The Ark’ porque es un instrumental loquisimo, fue muy divertido de crear por lo libre que es, al no tener que preocuparme por estructuras y estribillos. También me gusta mucho ‘Kick the Devil Out’.

«Dave: La gente pasa demasiado tiempo en las redes sociales, pero me mola que los jóvenes descubran una canción de Fleetwood Mac por un viral»

‘The Ark’ presenta sonidos muy acid. ¿Os inspira esta época de la música?

Mucho. Yo empecé a pinchar en 1992 y en mis sesiones metía hardcore, rave, tecno, industrial… Cuando salió el jungle también me aficioné… Llevo comprando discos de este estilo desde 1991. Django Django supuso un giro extraño en mi vida porque antes lo que hacía era house y techno. Con Django Django empecé realmente a escribir y a producir canciones, pero antes lo que quería era ser un gran DJ como Laurent Garnier. La música electrónica forma parte de mi vida y siempre intento introducirla en la música de Django Django. A veces (mis compañeros) no me dejan pero intento colarla de vez en cuando.

¿Teníais los singles claros en vuestra cabeza? ‘Free from Gravity’ es muy pegadiza…

‘Free from Gravity’ no iba a ser single. Cuando entregamos el álbum al sello para ser mezclado fue cuando la gente empezó a comentar que debería ser un sencillo. Entonces se me ocurrió la idea del vídeo. Los singles son extraños, solo puedes escoger uno y esperar lo mejor.



Ahora son las plataformas de streaming los que dictan qué va a ser un single y qué no…

Es cierto que, a menudo, los singles no funcionan tan bien como un tema cualquiera de un disco que no ha sido sencillo. Especialmente en Estados Unidos los anuncios y los programas de television ayudan a que una canción sea popular, más que salir en la radio o hacer vídeos.

Supongo que no estás muy familiarizado con TikTok.

Soy demasiado viejo para estas cosas, si ya me cuesta usar Instagram… Las redes sociales son para la gente más joven. No quiero decir que yo sea súper mayor, pero a mí me gusta comprar álbumes, no me va el streaming. Me parece un incordio. La gente pasa demasiado tiempo en las redes sociales. Pero que los jóvenes descubran una canción de Fleetwood Mac por un viral sí me mola.

«Dave: Siempre he luchado por producir nuestra música con nuestro equipo de mierda y creo que con el tiempo hemos mejorado mucho en el arte de producir»

¿Escucháis música para inspiraros o preferís grabar con la mente más en blanco?

Yo cuando escucho algo que me gusta lo almaceno en mi mente. Tengo ideas almacenadas en mi cabeza desde los años 90, y no me preocupo demasiado por lo que hacen los demás. Me limito a comprar discos en Discogs o sonidos o ruidos que quiero samplear y dejo que ellos me dirijan hacia donde puede ir una canción u otra. No pienso demasiado en el sonido global de una canción en ese sentido.

El año que viene se cumplirán 10 años de vuestro debut. ¿Cómo lo veis a día de hoy?

De esa época recuerdo más que nada que estábamos continuamente de gira. Cuando salió el disco en 2012 estábamos en shock de poder viajar tanto, pero los últimos 10 años antes de que llegara la covid han sido parecidos, de tocar mucho. El disco como tal no lo he escuchado en 10 años. Recuerdo que en ese momento no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo, y además disponíamos de un presupuesto paupérrimo. Ahora intento pensar en cómo suena y seguramente tendría muchos problemas con la grabación, con algunas decisiones tomadas, pero creo que a la gente le gusta tanto ese disco precisamente porque es crudo y espontáneo, no está sobreproducido como tantos otros.

A la gente le suele gustar la música que suena fresca, que no suena perfeccionista, como si se le hubiera dado demasiadas vueltas.

Por esta razón producimos todos nosotros mismos, en nuestro propio estudio. No soporto la música que está producida de más. Percibo este problema en la música de muchas bandas americanas y creo que es terrible. Yo siempre he luchado por producir nuestra música con nuestro equipo de mierda (ríe) y creo que con el tiempo hemos mejorado mucho en el arte de producir. Los discos pueden sonar mejor, más profesionales, pero nuestras herramientas no han cambiado en absoluto.

¿Escuchas música nueva?

Realmente no, lo que más escucho es música antigua de los 60, 70 y 80, y música house de los 90, como la de Chicago, o la de ciertos sellos. Solo ocasionalmente escucho música nueva, pero no estoy metido en el mundo de las playlists, solo escucho vinilos.