De Beatles a Bangles: así suena la gran canción destartalada de Django Django

Django Django han presentado su nuevo álbum ‘Glowing in the Dark’ con una serie de singles que están entre lo mejor de su carrera, como ‘Spirals’ y ‘Free from Gravity’. Pero entre un par de temas que aportan menos, se incluyen un par de joyas perdidas que pueden llamar la atención del público casual. Lo analizaremos estos días pues este será nuestro “Disco de la Semana”. Foto: Horacio Bolz.

El grupo ha optado por promocionar esta semana ‘Waking Up’ al tratarse de una colaboración con Charlotte Gainsbourg, pero mucho ojo tanto los fans de Hot Chip como los de Caribou a la extática ‘Hold Fast’; atención los seguidores de Metronomy a ‘Asking for More’; y también a ‘Get Me Worried’, que seleccionamos hoy como “Canción del Día”.

Nos han contado Django Django que no se han dado cuenta de lo que este tema suena a Bangles, pero el ritmo y la vitalidad es el mismo de ‘Walk Like an Egyptian’. Por su parte, la melodía y las armonías vocales hacen pensar más bien en la segunda etapa de Beatles iniciada en 1966 con ‘Revolver’. La letra es una llamada de atención para alguien que te tiene «preocupado», pero la producción es todo lo contrario: suena divertida, organizada y deliberadamente destartalada, como un ataque de risa en un tractor que avanza a trompicones por el desierto. No sé si me recuerda más a Delorean o a un grupo de música country.

En un momento dado, parece incorporarse un verso en castellano ininteligible para nosotros, pero en verdad está en portugués. Dicha elección termina de dar a ‘Got Me Worried’ un punto desenfadado y simpático: al final hasta suenan aplausos. Teniendo en cuenta que esto ni siquiera es un single aún, es comprensible por qué hay quien ve en este el mejor disco de Django Django.



