Las mejores canciones de febrero 2021

Renovamos la playlist con lo mejor del último mes, en el que os hemos hablado profusamente de los últimos discos de Bicep, Django Django o Alexanderplatz. Estamos emocionados también por la llegada de los próximos lanzamientos de gente como Ganges, Roosevelt, serpentwithfeet o el francés Eddy de Pretto. Han pasado por «Revelación o Timo» gente como Marta Movidas, No sé a quién matar o Anna B Savage, mientras seguimos atentos a los pasos de artistas como Blackpanda, Adiós Amores o Babi, todo ello sin que nos olvidemos de 2020. De allí rescatábamos canciones como la de NZCA Lines.

Ganges / 6º

Roosevelt / Lovers

NZCA Lines / Prisoner of Love

serpentwithfeet / Fellowshop

Jessie Ware / Remember Where You Are

Blackpanda / Bailo x fuera lloro x dentro

Django Django / Got Me Worried

Bicep / Fir

SG Lewis, Nile Rodgers / One More

Alexanderplatz / Un tal vez rotundo

Adiós amores / Doce navajas

Babi / Amén

Ant Cosmos / Tal vez

Selena Gomez, Rauw Alejandro, Baila conmigo

Eddy de Pretto / Bateaux-Mouches

Maria Arnal i Marcel Bagés / Fiera de mí

Love of Lesbian / El mundo

Celeste / Tonight Tonight

ELIO / CHARGER

Solå / Last Lines

Marta Movidas / Mira lo que me has hecho hacer

Isaac Dunbar / love, or the lack thereof

Exfan / Perrito

Cala Vento, Amaral / Teletecho

No sé a quién matar / Me has jodido

Alizzz / Ya no siento nada

Nathy Peluso / Delito

Anna B Savage / Baby Grand

CHAI / ACTION