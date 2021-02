The Horrors buscan ocupar el hueco dejado por Marilyn Manson en su «sucísimo» nuevo single

The Horrors, una de las bandas de rock alternativo británicas más interesantes de los últimos años por discos tan bien considerados como ‘Skying‘ o ‘V‘, vuelven con un nuevo EP de apenas tres canciones y grabado a distancia que verá la luz el próximo 12 de marzo. Los de Faris Badwan, que publicaran su último álbum de estudio hasta la fecha en el año 2017, han querido volver a sus «orígenes industriales» en este lanzamiento según la nota de prensa oficial, el cual ofrecerá la «música más sucia (la palabra usada es «nastiest») que hemos hecho desde ‘Strange House'», según el bajista Rhys Webb, quien la describe como una «intensa estampida de industrial noise» y como un «regreso al espíritu y a la actitud que definieron nuestro primer disco, pero dirigidos como un cohete hacia el futuro».

El primer adelanto de este nuevo epé es ‘Lout’, en el que The Horrors no pueden dejar más clara su intención de alejarse de la accesibilidad pop de ‘Something to Remember Me By’, una de las mejores canciones de su año; o de las aproximaciones al sonido de Joy Division que salen prácticamente a cada pestañeo, como la que ellos mismos entregaron hace más de una década en ‘Sea within A Sea’ Lo que ofrece ‘Lout’, por contra, es todo un estudio de las embestidas industriales de los mejores Nine Inch Nails, los de ‘Pretty Hate Machine’, y por tanto también de los mejores Marilyn Manson, los de ‘Antichrist Superstar‘. Ahora que los segundos gozan de peor imagen que nunca debido a las acusaciones de abusos sexuales y psicológicos vertidas recientemente hacia su líder, Brian Warner, quizá The Horrors están llamados a ocupar su lugar aunque sea desde un punto de vista nostálgico, quedándose solo con lo bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que Nine Inch Nails no se han ido a ninguna parte y en los últimos tiempos han publicado algunos temas que no están nada mal.

No es ‘Lout’ la canción más inmediata de The Horrors de primeras a pesar de su sonido tempestuoso y agresivo y de su interesante composición en la que caben guitarrazos implacables, algo parecido a unos cantos gregorianos que cometen la función de interludio, y también sonoridades propias del heavy metal hacia el final de su minutaje. Pero con ella, The Horrors vuelven a confirmar lo que ya sabíamos de ellos, que no podemos dar por sentado ninguno de sus próximos pasos artísticos. Explica Faris que “’Lout’ trata sobre la relación entre la elección y el azar, la toma compulsiva de riesgos y forzar la suerte. Como banda, sobre todo en directo, siempre hemos tenido un lado agresivo y cuando comenzamos a escribir nuevas canciones, quedó claro que íbamos en esa dirección”. Añade el teclista Tom Furse: “Hay algo en el tema que se siente como un regreso a un sonido más pesado, pero en realidad está muy lejos de cualquier cosa que hayamos hecho anteriormente». En definitiva, The Horrors vuelven a darnos lo que queremos de ellos: algo arriesgado e inesperado.





