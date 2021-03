‘El Madrileño’ de C. Tangana es número 1 de discos en España, como ya os hemos contado en el análisis de la lista de singles, pues ha colocado sus 14 canciones en los 22 primeros puestos.

Es una mala noticia para Shinova, que podrían haber sido número 1 en España por ejemplo la semana pasada, pero esta han de conformarse con el puesto 2 con su nuevo disco ‘La buena suerte’. Este sí logra desplazar ‘Future Nostalgia’ de su compañera de sello Dua Lipa del número 1 al número 3 y además ‘La buena suerte’ se corona como el vinilo más vendido del país. El éxito de Shinova ha sido creciente: ‘Volver’ fue número 49 en 2016 y ‘Cartas de navegación‘ fue número 11 en 2018. Ahora queda por averiguar cuánto aguanta ‘La buena suerte’ en el top 100. Seguro que la presentación del disco en Madrid ayuda: serán 4 conciertos en La Riviera a lo largo de 2 días. La convocatoria son los días 21 y 22 de mayo, en sendos pases a las 18.00 y a las 21.00, por supuesto siguiendo el protocolo covid-19. Detalles, aquí.

También a su buen funcionamiento en vinilos se asocia la entrada de ‘Way Down in the Rust Bucket’ de Neil Young & the Crazy Horse en el número 17 (es un directo grabado en 1990), la de Alice Cooper con ‘Detroit Stories’ en el 21, la de Epica con ‘Omega’ en el 22 y la reentrada de Pearl Jam en el 39 con el ‘MTV Unplugged’.

Otras entradas interesantes son ’1970’ de Bob Dylan en el puesto 14 (es un triple CD que incluye la sesión completa con George Harrison con motivo de su 50º aniversario), ‘Life Support’ de Madison Beer en el 46, ‘For Those That Wish to Exist’ de Architects en el 47, ‘Under the Guillotine’ de Kreator en el 64 y ‘IIII’ de Robin Schulz en el puesto 99.









