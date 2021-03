El Madrileño, número 1 de discos, pero también de singles en España

C. Tangana es obviamente el nuevo número 1 de álbumes en España con el estupendo ‘El Madrileño’. ‘Ídolo’ y ‘Avida Dollars’ ya fueron número 1 de streaming cuando la lista española estaba dividida en ventas y streaming (dejó de estarlo el año pasado con el cierre de tiendas por covid-19). ‘El Madrileño’ no obstante no aparece aún certificado como disco de oro por Sony, pese a que debe de estar a punto. El artista está haciendo tal cantidad de streamings diarios como para equiparar a miles de copias despachadas cada día. No en vano, todas las canciones del disco, que son 14, aparecen en el top 25 de singles, en concreto en el top 22.

De hecho, ‘Ingobernable’ es el nuevo número 1 de singles en España, y este es un dato que no se esperaba, pues la canción nunca ha llegado a desbancar al remix de ‘Ella no es tuya’ del número 1 de Spotify España. Parece que los puntos obtenidos en iTunes, Apple Music, Amazon Music o Tidal en este caso han sido decisivos; pero en cualquier caso es el 4º single de este disco y de C. Tangana que es número 1 oficial en España, después de ‘Nunca estoy’, ‘Demasiadas mujeres’ y ‘Tú me dejaste de querer’.

Así han caído finalmente las 14 canciones de ‘El Madrileño’ en la lista de singles más populares del país, y ni que decir tiene que estos van a ser los máximos que van a ver en la lista de singles muchos de los implicados, de Calamaro a Drexler pasando por Eliades Ochoa, quien se ha quedado a las puertas del top 10:

1.-Ingobernable

3.-Párteme la cara

4.-Tú me dejaste de querer (4 x platino)

6.-Nominao

7.-Los tontos

8.-Demasiadas mujeres (2 x platino)

10.-Cambia!

11.-Muriendo de envidia

12.-Un veneno (2 x platino)

13.-Comerte entera (oro)

15.-Hong Kong

17.-Te olvidaste

20.-Nunca estoy (3 x platino)

22.-Cuándo olvidaré

Este huracán deja evidentemente sin opciones de entrar alto a ninguna otra canción esta semana en todo el top 100 si bien sí podemos destacar que ‘Problema’ de Daddy Yankee ha llegado al puesto 52, siendo la entrada más fuerte, Puchito aparte. Además, ‘telepatía’ de Kali Uchis, que como vimos hace unos días se está viralizando en todo el mundo gracias a TikTok, llega al puesto 82 en España mientras continúa avanzando en mercados internacionales: en Estados Unidos sube al número 39 ahora mismo, alcanzando un nuevo máximo.

Las entradas en España se completan con ‘Oh Mama’ de Farruko y Myke Towers en el número 72, ‘Friday’ de Riton, Nightcrawlers, Mufasa y Hypeman en el 93, ‘3G (remix)’ de Wisin, Yandel y compañía en el 95 y ‘No me renta’ de Ezvit 810 en el número 98.