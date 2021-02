Demasiadas mujeres ‘Ingobernables’ en el almodovariano nuevo vídeo de El Madrileño

Hoy sale a la venta ‘El Madrileño’ del artista anterior o actualmente conocido como C. Tangana, con el que acabamos de tener una animada charla. El disco es promocionado hoy con una serie de «lyric videos», o mejor dicho, videoclips con subtítulos, entre los que están destacando dos: ‘Párteme la cara’ es el «focus track» que se ha sugerido a las playlists de novedades semanales, pero es ‘Ingobernable’ el que está llamando la atención por cuenta propia y ya es top 4 entre las tendencias de Youtube España. Es nuestra «Canción del Día» porque se pega como una lapa, quieras o no.

En el vídeo dirigido por dos mujeres, Cris Trenas y María Rubio, El Madrileño aparece en un lujoso salón señorial rodeado de mujeres. Son, como nos indican los créditos, Patri, Chave, Ana, Belín, Mariví, Elena, Merche, Cristina, Alicia, Carmen, Yoli y Pilar, mujeres «de su familia» como ha explicado a La Razón; aportando en su conjunto un tono inequívocamente almodovariano al vídeo, a medio camino entre ‘La flor de mi secreto’ y ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. De Chus Lampreave a Julieta Serrano. El disco introducido por ‘Demasiadas mujeres’ parecía hablarnos de un «fucker» exhausto, pero aquí hay cambio de tornas y Antón es el «gobernado».

La frase «una pistola para poder gobernarte» está dando que hablar, como observamos en nuestro foro de C. Tangana, pero en verdad la frase está en negativo: «ni una pistola para poder gobernarte». El uso de la palabra «pistola» puede suponer el mismo mal gusto en un mundo azotado por la violencia de género (atención al gesto de indignación de una de las mujeres que ilustra este artículo en ese preciso instante), pero la canción habla de una mujer “ingobernable” a la que no le vale que le dediquen buenas canciones, a la que no se puede llegar “ni con una escalera” y que no se puede gobernar “ni con una pistola”.

Cuando él dice que está «muerto de miedo por las amenazas» de que ella se va a ir, parecemos estar viendo el reverso de ‘Pienso en tu mirá’, la canción de Rosalía que se ponía en el lugar de un maltratador. Puchito, que en ‘Nunca estoy’ se ponía en boca de un personaje femenino, podría estar interpretando diferentes roles a lo largo del camino de este disco, en general en una línea a medio camino entre el amor romántico y el tóxico.

Musicalmente, ‘Ingobernable’ es una rumbita en colaboración con los Gipsy Kings, Nicolás Reyes y Tonino Baliardo, bastante purista, de las menos experimentales del disco, que evidencia qué pintaban Los Chunguitos en la lista de influencias del álbum.



